В McLaren приготовились к самому сложному уик-энду сезона

Тренировки на «Хунгароринге» принесли Норрису только девятую строчку в таблице, британец уступил лучшему времени Валттери Боттаса 1,3 секунды.

Гонщик признался, что по ходу всего дня так и не смог ощутить себя комфортно за рулем, что обещает весьма непростой продолжение уик-энда.

«Знаете, вторая тренировка вообще стала для нас одной из самых сложных [в сезоне], – сказал он репортерам на медиа-сессии. – Обычно мы не блещем по пятницам, но таких сложностей, как сегодня, никогда не было. Отставание от команд вроде Alpine очень велико.

Думаю, теперь надо ставить себе целью просто выход в финал квалификации. Здесь это особенно важно. Так что главным днем для нас станет суббота. Скажу честно – именно на квалификацию мы собираемся сделать главную ставку».

Оценивая силу соперников, Ландо добавил: «Alpine сегодня была очень быстра. И AlphaTauri тоже. А вот Ferrari, пожалуй, не показала того, чего от них ожидали. Мне казалось, что тут они поедут очень сильно. Не знаю, что произошло.

Мы сами рассчитывали показать результаты лучше, но условия очень не похожи на те, что были год назад. Тогда было заметно прохладнее, асфальт был новее.

Разумеется, сегодня вечером мы постараемся разобраться, что не так, и добиться улучшения».

Другой гонщик McLaren Даниэль Риккардо стал в пятницу 13-м, отстав от Норриса на четыре десятых.

Дополнительная информация: Эрвин Ягги