В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед

Смена технического регламента Формулы 1 в 2021 году подарила многим надежду на изменение баланса сил в чемпионате: серьезная перемена правил должна помочь новым командам догнать нынешних лидеров. McLaren стала четвертой в Кубке конструкторов по итогам сезона-2019 и может рассматриваться как главный преследователь тройки лидеров, однако руководитель команды Андреас Зайдль не думает, что отставание от топ-команд удастся отыграть в ближайшие годы.

«Владельцы сказали нам, что мы можем рассчитывать на максимальный бюджет в рамках потолка расходов, – сказал Зайдль в интервью Auto Motor und Sport. – Это означает, что у нас будет шанс подняться на вершину. Но этого не случится в 2021 году. После введения новых правил потребуется время, чтобы потолок бюджетов возымел эффект. Так что я не жду попаданий на подиум и побед раньше 2023 года».

Что касается сезона-2020, то лучшим достижением Зайдль сочтет повторение прошлогоднего результата: «Я жду тяжелой борьбы за четвертое место. При нынешних бюджетах это максимум того, на что мы способны. И мы пока видим в команде достаточно слабостей, над которыми надо работать. Нам надо прибавлять в этих областях, в этом важность 2020 года.

Ясно, что в этом году надо будет соблюсти баланс в части полного перехода на работу над машиной-2021. И, по логике, она произойдет раньше, чем обычно».