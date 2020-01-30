В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
48 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
62 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
76 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
97 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
111 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
132 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
153 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
167 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
181 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
216 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
237 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
251 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
272 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
286 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
300 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед

Поделились
Комментарии
В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 13:28

В Уокинге не рассчитывают на резкий скачок в ближайшие годы.

Смена технического регламента Формулы 1 в 2021 году подарила многим надежду на изменение баланса сил в чемпионате: серьезная перемена правил должна помочь новым командам догнать нынешних лидеров. McLaren стала четвертой в Кубке конструкторов по итогам сезона-2019 и может рассматриваться как главный преследователь тройки лидеров, однако руководитель команды Андреас Зайдль не думает, что отставание от топ-команд удастся отыграть в ближайшие годы.

«Владельцы сказали нам, что мы можем рассчитывать на максимальный бюджет в рамках потолка расходов, – сказал Зайдль в интервью Auto Motor und Sport. – Это означает, что у нас будет шанс подняться на вершину. Но этого не случится в 2021 году. После введения новых правил потребуется время, чтобы потолок бюджетов возымел эффект. Так что я не жду попаданий на подиум и побед раньше 2023 года».

Что касается сезона-2020, то лучшим достижением Зайдль сочтет повторение прошлогоднего результата: «Я жду тяжелой борьбы за четвертое место. При нынешних бюджетах это максимум того, на что мы способны. И мы пока видим в команде достаточно слабостей, над которыми надо работать. Нам надо прибавлять в этих областях, в этом важность 2020 года.

Ясно, что в этом году надо будет соблюсти баланс в части полного перехода на работу над машиной-2021. И, по логике, она произойдет раньше, чем обычно».

Читайте также:

Следующая новость
Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

Предыдущая новость

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

Следующая новость

«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера

«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

2
Формула 1

Наглядная статистика: как Mercedes выиграла титулы в 2019-м

3
Формула 1

«Не думал, что после Ф1 будет сложно найти работу». Интервью Сергея Сироткина

4
Формула 1

В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед

5
Формула 1

Марко: Mercedes не даст Хэмилтону $ 66 млн. Только Ferrari

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера
F1

«Мы оставили полемику позади». Бинотто об отношениях Феттеля и Леклера

В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед
F1

В McLaren поставили цель на 2020 год и сказали, когда ждать побед

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2
F1

Алонсо признал, что зря «отправил» мотор Honda в GP2

Наглядная статистика: как Mercedes выиграла титулы в 2019-м
F1

Наглядная статистика: как Mercedes выиграла титулы в 2019-м

Алези: Леклер точно скоро станет чемпионом
F1

Алези: Леклер точно скоро станет чемпионом

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.