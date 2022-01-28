В McLaren постарались сделать более сбалансированную машину

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В 2021 году Даниэль Риккардо выиграл на McLaren гонку Формулы 1 на скоростной трассе в Монце, однако в целом по итогам сезона команда не смогла добиться прогресса, и, напротив, уступила третье место в Кубке конструкторов Ferrari.

Причиной отчасти стала сама концепция болидов марки, которые были заточены под скоростные повороты, но на медленных трассах уступали конкурентам. Кроме того, такая машина не подошла стилю пилотирования самого Риккардо, который недавно выразил надежду, что болид 2022 года позволит ему эффективнее атаковать повороты.

Похоже, чаяния Риккардо командой были услышаны. По крайней мере главный конструктор Mclaren Джеймс Ки пообещал гонщикам более сбалансированный болид.

«В автомобиле 2020 году мы уделили большое внимание снижению лобового сопротивления воздуха, – подтвердил Ки. – Собственно, так было и в 2019 году, но я тогда здесь не работал. И это сработало. Вы видели, что скорость на прямых являлась нашей сильной стороной. Кроме того, наши машины были хороши в скоростных поворотах.

К сожалению, в медленных поворотах мы уступали соперникам. В 2020 и 2021 годах мы пытались это исправить, но так и не решили проблему полностью, хотя и поняли ее причины. Здесь нет волшебной пилюли, которая бы сразу все исправила, так что мы были готовы к проблемам в Зандфорте и знали, что в Монце будем сильны.

Создавая машину 2022 года, я исходил из того, что важнее, чтобы у болида не было слабых сторон, нежели чтобы в чем-то одном он был очень хорош. Так что мы стремились сделать машину максимально сбалансированной. Я знаю о том, что многое нам удалось, но не имею понятия, как далеко продвинулись остальные».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл