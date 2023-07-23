В McLaren попросили не считать венгерскую тактику фаворитизмом Норрису
В команде объяснили, что провели раньше позвали Ландо на пит-стоп вовсе не для того, чтобы он смог опередить Оскара Пиастри
После отличного старта на «Хунгароринге» пилоты McLaren вышли на вторую и третью позицию. При этом они не только опередили в первых поворотах Льюиса Хэмилтона, но и поменялись позициями между собой.
Оскар Пиастри оставался до первой волны пит-стопов вторым, Ландо Норрис преследовал напарника на третьей позиции. Однако затем именно британец раньше поехал за свежими шинами. Хоть это и был жесткий комплект Hard, Ландо преодолел первый же круг на нем в таком темпе, что смог опередить напарника, когда тот выезжал с пит-лейна.
В итоге Норрис закончил гонку вторым, а вот Пиастри остался только пятым. После финиша в паддоке можно было услышать предположения, будто McLaren подыграла своему лидеру, пожертвовав интересами его молодого партнера по команде.
Глава команды Андреа Стелла заверил, что Ландо первому скомандовали ехать на замену резины только потому, что иначе он рисковал проиграть позицию Хэмилтону.
«Если говорить о последовательности пит-стопов, то здесь всегда является естественным принцип защиты от преследователя, – объяснил итальянец. – Надо всегда начинать с пилота, который находится ближе к зоне риска, а уж затем переходить к другому».
Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, Андрае Стелла, руководитель McLaren
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Он продолжил: «Ландо удался отличный круг после выезда с пит-лейна. Собственно, именно потому Оскар и уступил ему позицию.
Скажу прямо, в подобных ситуациях мы вообще в первую очередь руководствуемся интересами команды. И только затем учитываем внутренние моменты».
Стелла вспомнил прошлогодний Гран При Венгрии, когда Ferrari в попытке защититься от прорывающегося наверх Макса Ферстаппена поставила Шарлю Леклеру не самые выгодные шины.
«Когда ты соперничаешь с другой командой, важно помнить, что твои внутренние вопросы ни в коем случае не должны этому помешать, – сказал глава McLaren. – Вспомните, как получилось в прошлом году с красными машинами. Им пришлось дорого заплатить. Мы хотели избежать такого».
Также Стелла рассказал, что Пиастри по ходу дистанции повредил днище своей машины, из-за чего потерял в прижимной силе – а с ней и в темпе.
«Дело в том, что это была не просто прижимная сила, а еще и в задней части шасси, – объяснил он. – Из-за этого шины стали сильнее изнашиваться. Так что ему было сложно поддерживать темп Ландо, а также сражаться с теми соперниками, кто накатывал сзади».
В McLaren предположили, что причиной повреждения стал слишком глубокий выезд гонщика на один из поребриков.
Вольф после Венгрии: На фоне Макса мы словно выступали в Ф2
Гран При Бельгии-2023: расписание, факты и статистика
Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом
Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом
Норрис: Я рад доказать кое-кому, что они были не правы
Норрис: Я рад доказать кое-кому, что они были не правы Норрис: Я рад доказать кое-кому, что они были не правы
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях
Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях Гран При Венгрии: дуэли в квалификациях
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
Третье место в квалификации расстроило Норриса
Третье место в квалификации расстроило Норриса Третье место в квалификации расстроило Норриса
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Стартовая решетка Гран При Венгрии Стартовая решетка Гран При Венгрии
Самое важное:
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023
Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023
Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал
Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал
Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа
Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.