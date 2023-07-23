В McLaren попросили не считать венгерскую тактику фаворитизмом Норрису

После отличного старта на «Хунгароринге» пилоты McLaren вышли на вторую и третью позицию. При этом они не только опередили в первых поворотах Льюиса Хэмилтона, но и поменялись позициями между собой.

Оскар Пиастри оставался до первой волны пит-стопов вторым, Ландо Норрис преследовал напарника на третьей позиции. Однако затем именно британец раньше поехал за свежими шинами. Хоть это и был жесткий комплект Hard, Ландо преодолел первый же круг на нем в таком темпе, что смог опередить напарника, когда тот выезжал с пит-лейна.

В итоге Норрис закончил гонку вторым, а вот Пиастри остался только пятым. После финиша в паддоке можно было услышать предположения, будто McLaren подыграла своему лидеру, пожертвовав интересами его молодого партнера по команде.

Глава команды Андреа Стелла заверил, что Ландо первому скомандовали ехать на замену резины только потому, что иначе он рисковал проиграть позицию Хэмилтону.

«Если говорить о последовательности пит-стопов, то здесь всегда является естественным принцип защиты от преследователя, – объяснил итальянец. – Надо всегда начинать с пилота, который находится ближе к зоне риска, а уж затем переходить к другому».

Зак Браун, генеральный директор McLaren Racing, Андрае Стелла, руководитель McLaren Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он продолжил: «Ландо удался отличный круг после выезда с пит-лейна. Собственно, именно потому Оскар и уступил ему позицию.

Скажу прямо, в подобных ситуациях мы вообще в первую очередь руководствуемся интересами команды. И только затем учитываем внутренние моменты».

Стелла вспомнил прошлогодний Гран При Венгрии, когда Ferrari в попытке защититься от прорывающегося наверх Макса Ферстаппена поставила Шарлю Леклеру не самые выгодные шины.

«Когда ты соперничаешь с другой командой, важно помнить, что твои внутренние вопросы ни в коем случае не должны этому помешать, – сказал глава McLaren. – Вспомните, как получилось в прошлом году с красными машинами. Им пришлось дорого заплатить. Мы хотели избежать такого».

Также Стелла рассказал, что Пиастри по ходу дистанции повредил днище своей машины, из-за чего потерял в прижимной силе – а с ней и в темпе.

«Дело в том, что это была не просто прижимная сила, а еще и в задней части шасси, – объяснил он. – Из-за этого шины стали сильнее изнашиваться. Так что ему было сложно поддерживать темп Ландо, а также сражаться с теми соперниками, кто накатывал сзади».

В McLaren предположили, что причиной повреждения стал слишком глубокий выезд гонщика на один из поребриков.