В McLaren пообещали быстро исправить все недостатки новой машины

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Вечером в понедельник McLaren показала машину, с которой будет выступать в чемпионате мира-2023. Новинка в честь юбилея бренда получила имя MCL60 – с ее помощью в Уокинге рассчитывают вмешаться в спор трех топ-команд Ф1.

При этом глава коллектива Андреа Стелла, который сменил на этом посту ушедшего в Audi Андреаса Зайдля, объяснил, что от первых гонок не стоит ожидать слишком многого. Та спецификация машины, которую показали на презентации, едва ли будет способна на серьезные достижения – но доработки для нее уже готовятся.

«Используя наши прошлогодние выступления в качестве ориентира, мы смогли определить многочисленные области, где возможны улучшения, – сказал итальянец на медиа-сессии. – Хорошая новость в том, что нам удалось разобраться с большей частью слабых мест. Не стану вдаваться в детали, но преимущественно речь об аэродинамике.

Это ключевой элемент современной Ф1, но есть и другие факторы – скажем, взаимодействие шасси с резиной. Над этим зимой тоже пришлось поработать.

Другие области машины тоже подверглись модернизации – или будут улучшены в самом начале сезона. Так что мы не вполне довольны той машиной, которую показываем на презентации, но с оптимизмом смотрим на то, как быстро ее получится сделать лучше».

На вопрос о том, чего можно ожидать от McLaren в новом сезоне, Стелла ответил осторожно: «Зимой всегда сложно оценивать, где ты будешь в пелотоне. Мы стараемся оценивать собственную прибавку в скорости.

Как я уже говорил, команда довольна тем, что удалось сделать с машиной. Признаюсь, с некоторыми узлами наши работы несколько затянулись. Но в других мы продвинулись очень здорово. Впрочем, не факт, что это принесет плоды в краткосрочной перспективе.

Именно поэтому мы связываем большие надежды с теми новинками, что появятся в начале сезона. Для меня станет сюрпризом, если мы поедем сильно с самого начала. Обычно ты никогда не бываешь полностью доволен тем, что смог сделать».

Он добавил: «Надеюсь, мы реализуем все задумки за пару месяцев или даже меньше. Надеюсь, обновления будут у нас уже к четвертой гонке сезона. Посмотрим, как быстро получится все реализовать».

В 2022-м McLaren стала пятой в Кубке конструкторов, уступив 14 очков соперникам из Alpine.