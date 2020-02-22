В McLaren похвалились лучшим стартом сезона за много лет
Руководитель команды из Уокинга крайне доволен ходом предсезонной подготовки.
В прошлом сезоне McLaren показала лучший результат за последние годы, заняв четвертое место в Кубке конструкторов. К новому сезону команда из Уокинга подошла с целью продолжать приближаться к топ-командам. И по словам руководителя McLaren Андреаса Зайдля, подготовка на предсезонных тестах идет идеально.
«Честно говоря, мы очень-очень-очень довольны тем, как все пока идет, по многим причинам, – сказал Зайдль. – В первую очередь, если вы посмотрите на число пройденных кругов и надежность, то это лучшие зимние тесты для McLaren за много-много лет. Это показывает команде, что вся тяжелая работа, проделанная в прошлом месяце, окупается.
Что касается тестовой работы, я доволен, что мы уже выполнили ряд поставленных задач. Но без надежности нам не удалось бы выполнить свои планы на каждый день».
Лучший результат Карлоса Сайнса за три дня тестов в Барселоне стал только 12-м в сводной таблице, но Зайдль не уделяет этому внимания.
«Мы сосредоточены на себе, а не на временах на круге и всем таком, – сказал Зайдль. – Мы постоянно ставим на машину новые детали, которые поздно приходят с базы. Здорово видеть такой ход, который набрала команда. Например, в пятницу у нас было новое переднее крыло. Пока машина работает, как мы ожидали. Мы рады такой корреляции».
Руководитель команды отметил, что McLaren продолжит и дальше менять болид: «Мы постоянно будем подвозить новые детали, и на следующей неделе тоже, чтобы выжать из машины максимум. О скорости судить пока рано, но мы довольны тем, что видели. Машина работает так, как мы и хотели».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
В McLaren похвалились лучшим стартом сезона за много лет
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