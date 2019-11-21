В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

На Гран При Бразилии Карлос Сайнс добился лучшего результата McLaren с австралийского этапа 2014 года.

В команде решили обыграть столь долгое затишье, когда команда не привозила с гонок призовых трофеев, в видеоролике. В нем сотрудник ищет кубок Сайнса и ключ от комнаты с призами по всему Технологическому центру в Уокинга, донимая своих коллег.

Поиски ключа закончились встречей с одним из возрастных сотрудников команды в мастерской – похоже, только он еще помнил о том, как попасть в комнату с трофеями.

Самый первый призовой финиш коллективу Брюса Макларена принес на испанском Гран При 1968 года Дэнни Хьюм. Подиум Сайнса стал 392-м для McLaren – это второй результат в истории Ф1 после Ferrari, пилоты которой финишировали в тройке сильнейших в 581 гонке. Третье место занимает Williams (243).