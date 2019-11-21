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Формула 1 / Новость

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

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В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
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21 нояб. 2019 г., 10:53

В социальных сетях появился короткий видеоролик, в котором главный герой бродит по базе команды в Уокинге, пристает к сотрудникам команды и ищет кубок за третье место из Сан-Паулу с ключом от комнаты с трофеями.

На Гран При Бразилии Карлос Сайнс добился лучшего результата McLaren с австралийского этапа 2014 года.

В команде решили обыграть столь долгое затишье, когда команда не привозила с гонок призовых трофеев, в видеоролике. В нем сотрудник ищет кубок Сайнса и ключ от комнаты с призами по всему Технологическому центру в Уокинга, донимая своих коллег.

 

Поиски ключа закончились встречей с одним из возрастных сотрудников команды в мастерской – похоже, только он еще помнил о том, как попасть в комнату с трофеями.

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Самый первый призовой финиш коллективу Брюса Макларена принес на испанском Гран При 1968 года Дэнни Хьюм. Подиум Сайнса стал 392-м для McLaren – это второй результат в истории Ф1 после Ferrari, пилоты которой финишировали в тройке сильнейших в 581 гонке. Третье место занимает Williams (243).

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren В Магазин
Автор Денис Буденков

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