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В McLaren передумали ставить на машину пакет обновлений

Из-за сложностей с производмтвом в команде из Уокинга решили на неделю отложить новинки, изначально запланированные для «Хунгароринга»

Мэтт Кью
Автор:
Ландо Норрис, McLaren MCL60

Трансформация McLaren MCL60 изначально была разбита на три стадии. Первым обновления получил Ландо Норрис в Шпильберге – они составили примерно 50% от общего объема. Затем к Сильверстоуну были готовы еще 25% (какие-то вновь достались только Норрису), что принесло коллективу лучший результат в сезоне – второе и четвертое места на финише. 

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На этой неделе в Венгрии Оскар Пиастри должен был получить все доработки из второй части, тогда как машину его напарника планировалось привести в окончательно модернизированный вид. Однако в пятницу глава McLaren Андреа Стелла рассказал, что от последних планов решено было отказаться. 

«Здесь у Оскара стоит новое переднее крыло, которого не было в Британии из-за ограниченного числа доступных деталей, – сказал Стелла. – Но когда мы стали оценивать другие обновления, то поняли, что их разработка и производство потребуют чуть больше времени. 

Так что их появление переносится на следующие этапы, а окончательно процесс [обновления] будет завершен уже после летнего перерыва».  

При этом работа тех доработок, что уже стоят на машине, в McLaren оценили очень позитивно. «Это очень важный шаг на нашем пути, – сказал глава команды. – Он важен для всех нас и для наших болельщиков. 

При этом мы не отказываемся от планов и продолжаем упорно трудиться над следующими новинками, которые должны позволить нам добиваться таких результатов [как в Сильверстоуне] как можно чаще».

Пятницу на Гран При Венгрии Ландо Норрис завершил вторым, отстав всего на 0,015 секунды от Шарля Леклера. Оскар Пиастри повредил днище MCL60 и потому оказался в протоколе далеко от лидеров. 

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