В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull

Ландо Норрис стартовал с поула в бразильском спринте, но ни в субботу, ни в главной воскресной гонке у него не нашлось аргументов в споре с Максом Ферстаппеном на Red Bull.

«Откуда у нас темп, чтобы соперничать с ним на протяжении всей гонки?» – задал британец риторический вопрос, спустившись со второй ступени подиума.

Норрису удавалось на первых кругах удерживаться за лидером, но затем его отставание стало неуклонно расти и к финишу достигло восьми в половиной секунд.

McLaren удалось в нынешнем сезоне добиться ощутимого прогресса – сейчас уже забылось, но весной и в начале лета оранжевые машины обычно оставались в середине пелотона. Сейчас MCL60 почти всегда едет быстрее Ferrari и Mercedes, хотя темп Red Bull по-прежнему выше.

«Как по мне, вся разница определяется скоростью на изношенной резине, – объяснил руководитель McLaren Андреа Стелла. – Как вы видели, на свежей нам уже по силам сражаться с ними за позицию.

Но как только шины изнашиваются, сразу возникает разница. Есть ощущение, что у Макса и Red Bull резина работает дольше. Обычно потеря из-за этого составляет примерно одну десятую за каждые два круга. Если уменьшить это значение, то после десяти кругов уже возникает заметная разница.

Так они и добиваются преимущества».

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Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Андреа Стелла, руководитель McLaren

В McLaren также дали понять, что нацелены продолжать погоню за лидерами в сезоне-2024.

«Мы знаем, за счет чего уступаем, но с нынешней машиной уже ничего не можем исправить, – объяснил Стелла. – Начиная с Сингапура, мы смогли продвинуться в вопросе контроля за резиной, но недостаточно, чтобы соперничать всерьез. Особенно это касается трасс, где темпы износа высоки. Впрочем, что-то похожее мы видим и у Mercedes с Ferrari».

В Сан-Паулу гонщики Mercedes столкнулись с серьезными сложностями как раз из-за поведения резины. По ходу дистанции Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом просто не могли ничего противопоставить соперникам и откатились в среднюю группу пелотона.

«Это стало большим сюрпризом, – признал глава McLaren. – Обычно на трассах с быстрым износом Mercedes смотрится неплохо.

Не знаю, почему так произошло. Да и от Ferrari я ждал в этот раз большего».