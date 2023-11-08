В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull
Как рассказал Андреа Стелла, прежде всего машины из Милтон-Кинса уезжают от всех остальных за счет работы с резиной
Ландо Норрис стартовал с поула в бразильском спринте, но ни в субботу, ни в главной воскресной гонке у него не нашлось аргументов в споре с Максом Ферстаппеном на Red Bull.
«Откуда у нас темп, чтобы соперничать с ним на протяжении всей гонки?» – задал британец риторический вопрос, спустившись со второй ступени подиума.
Норрису удавалось на первых кругах удерживаться за лидером, но затем его отставание стало неуклонно расти и к финишу достигло восьми в половиной секунд.
McLaren удалось в нынешнем сезоне добиться ощутимого прогресса – сейчас уже забылось, но весной и в начале лета оранжевые машины обычно оставались в середине пелотона. Сейчас MCL60 почти всегда едет быстрее Ferrari и Mercedes, хотя темп Red Bull по-прежнему выше.
«Как по мне, вся разница определяется скоростью на изношенной резине, – объяснил руководитель McLaren Андреа Стелла. – Как вы видели, на свежей нам уже по силам сражаться с ними за позицию.
Но как только шины изнашиваются, сразу возникает разница. Есть ощущение, что у Макса и Red Bull резина работает дольше. Обычно потеря из-за этого составляет примерно одну десятую за каждые два круга. Если уменьшить это значение, то после десяти кругов уже возникает заметная разница.
Так они и добиваются преимущества».
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Андреа Стелла, руководитель McLaren
В McLaren также дали понять, что нацелены продолжать погоню за лидерами в сезоне-2024.
«Мы знаем, за счет чего уступаем, но с нынешней машиной уже ничего не можем исправить, – объяснил Стелла. – Начиная с Сингапура, мы смогли продвинуться в вопросе контроля за резиной, но недостаточно, чтобы соперничать всерьез. Особенно это касается трасс, где темпы износа высоки. Впрочем, что-то похожее мы видим и у Mercedes с Ferrari».
В Сан-Паулу гонщики Mercedes столкнулись с серьезными сложностями как раз из-за поведения резины. По ходу дистанции Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом просто не могли ничего противопоставить соперникам и откатились в среднюю группу пелотона.
«Это стало большим сюрпризом, – признал глава McLaren. – Обычно на трассах с быстрым износом Mercedes смотрится неплохо.
Не знаю, почему так произошло. Да и от Ferrari я ждал в этот раз большего».
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