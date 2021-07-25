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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса

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Андреас Зайдль видит шансы у своего пилота

В McLaren оценили шансы Норриса опередить Боттаса и Переса

После 11 гонок Формулы 1 в 2021 году Ландо Норрис занимает третье место в чемпионате пилотов. Набрав 113 очков, британец на пять баллов опережает Валттери Боттаса из Mercedes и на девять – Серхио Переса из Red Bull.

Глава McLaren Андреас Зайдль считает, что такая позиция Норриса обеспечена проблемами пилотов топ-команд. В то же время, Зайдль не исключает шансов Ландо сохранить за собой третье место до конца сезона.

«Трудно сказать, реалистичная ли это цель, потому что машины Red Bull и Mercedes явно лучше нашей, а Валттери и Серхио уже показывали сильные выступления, мы знаем, на что они способны, – цитирует Зайдля официальный сайт Ф1. – Сильное выступление Ландо и всей команды, а также боеспособность болида позволили нам после 10 гонок занимать третье место. Посмотрим, на что мы будем способны во второй части сезона.

Но надо быть честными, временами у Mercedes и Red Bull что-то шло не так. Ведь по чистой скорости мы не можем их победить. Да и о сильных соперниках из Ferrari забывать не стоит». 

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Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года

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Технический анализ: как Ferrari решила главную проблему 2020 года
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