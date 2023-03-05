В McLaren объяснили, что случилось с машинами Норриса и Пиастри
Для команды Ф1 гонка открытия сезона стала ночным кошмаром – один ее пилот сошел уже после 13 кругов, другой смог добраться до финиша лишь ценой шести пит-стопов
Оскар Пиастри стал автором первого схода в сезоне-2023: на его McLaren MCL60 возникли проблемы в электросистеме, которые команда попробовала решить заменой руля, но эти усилия не увенчались успехом.
Примечательно, что до этого австралийский дебютант благодаря более длинному первому отрезку пробился из хвоста пелотона на 12-м место.
Глава McLaren Андреа Стелла объяснил, что привело к сходу: «Повреждение электронных компонентов произошло неподалеку от руля, но несколько дальше вглубь машины. Потому замена самого руля ничего не решила. Видимо, отказ как-то связан с ремнями безопасности. Сейчас мы разбираемся в деталях этой истории».
Ландо Норрис, в отличие от напарника, смог закончить гонку. Однако его машина уже в первом повороте после старта потеряла темп из-за снижения давления в пневматической системе двигателя. Вскоре неполадки возникли в с коробкой передач, что еще больше замедлило британца.
Такое положение привело к необходимости заезжать на пит-лейн каждые десять кругов, чтобы закачать в систему дополнительный воздух через присоединение внешнего шланга. Это не позволило Ландо финишировать выше 17-й позиции в двух кругах позади победившего Макса Ферстаппена.
Стелла отметил: «Система теряла давление. Мы обнаружили это почти в самом начале гонки. Без подкачки можно было проехать десять, самое большее 11 кругов».
Ландо Норрис, McLaren MCL60, пит-стоп. Механик с баллоном подкачки – у левого борта машины
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
Итальянец продолжил: «Мы решили, что будем продолжать борьбу и постараемся не проиграть лидеру больше круга.
А если будет машина безопасности, постараемся использовать свой шанс. В итоге пришлось провести шесть пит-стопов».
При этом чистый темп MCL60, по словам Норриса, был весьма неплохим.
«Я хорошо стартовал и отыграл несколько позиций, – объяснил Ландо. – Но с первого же повороте начались сложности. Пневматика, еще несколько моментов. По ходу гонки все это накапливалось, как снежный ком. Пришлось постоянно ездить на пит-лейн».
Он продолжил: «Зато механики смогли потренировать пит-стопы. Наверное, сегодня это главный позитив.
Но если говорить о темпе, он был неплохим. Мы вполне могли бы заработать очки, если бы не все эти проблемы».
Дополнительная информация: Филип Клерен и Адам Купер
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В McLaren объяснили, что случилось с машинами Норриса и Пиастри
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