В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее
Андреа Стелла рассказал об обстоятельствах событий на третьем крeut Гран При Лас-Вегаса, которые привели к первому в сезоне сходу для лидера его команды
До этапа в Неваде Ландо Норрис 26 раз (с учетом спринтов) доезжал до клетчатого флага в гонках Ф1 2023 года.
Однако в скоростном 11-м повороте третьего круга его McLaren подбросило на кочке и кинуло в стену. Высекая снопы искр, машина врезалась в барьер зоны безопасности 12-го поворота. Пилота отправили в медицинский центр для обследований – к счастью, повреждений у него врачи не нашли.
Между тем, глава McLaren Андреа Стелла остался вовсе не в восторге от этой истории. «Там была большая неровность, – рассказал он репортерам. – Вы могли видеть, как все машины высекали на ней искры. Думаю, сочетание этой коски и холодных шин застали его врасплох.
Как по мне, раз уж мы гоняемся ночью, ту кочку необходимо убрать. Сцепления и так мало, а на холодных шинах это место становится очень опасным.
По ходу этапа мы не раз замечали, как разных пилотов заносит в этом месте. Потому вне зависимости от расписания Гран При мы настоятельно рекомендуем сгладить эту неровность».
Итальянец продолжил: «Если уж говорить откровенно, кочка, конечно, одинаковая для всех. Но все равно есть разница из-за скорости, состояния резины, точного расположения машины и расстояния до соперника впереди.
Есть много факторов. Может, Ландо переоценил уровень сцепления…
Там коварное место. Уверен, что все пилоты согласятся с этим. И его обязательно нужно исправить».
Авария Ландо Норриса, McLaren MCL60
Другому гонщику McLaren Оскару Пиастри гонку испортило столкновение с Льюисом Хэмилтоном на 17-м круге. Так как в тот момент австралиец был на резине Hard, после вынужденного пит-стопа ему пришлось оставшиеся 33 круга ехать на Medium.
Он завершил дистанцию только десятым? показал лучшее время круга.
«Очень жалко, что так вышло. Оскар был очень хорош, – сказал Стелла. – Даже для нас его скорость стала приятным сюрпризом. Но из-за контакта с Хэмилтоном его пит-стоп пришлось провести намного раньше, чем мы собирались.
Впрочем, выезд машины безопасности [на 25-м круге] в любом случае осложнил гонку всем тем, кто решил стартовать на жестком составе».
McLaren увезла из Лас-Вегаса всего два очка. Это худший результат команды с июньского этапа в Канаде.
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях Гран При Лас-Вегаса: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса Стартовая решетка Гран При Лас-Вегаса
Норрис назвал шесть пилотов Ф1, способных бороться с Максом на равных машинах
Норрис назвал шесть пилотов Ф1, способных бороться с Максом на равных машинах Норрис назвал шесть пилотов Ф1, способных бороться с Максом на равных машинах
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Лас-Вегаса
В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull
В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull В McLaren озвучили главную причину преимущества Red Bull
Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии
Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии Что мировые СМИ написали о Гран При Бразилии
Самое важное:
Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили
Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара Положение в общем зачете MotoGP после Гран При Катара
Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку
Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку Джаннантонио опередил Баньяю и впервые победил в MotoGP, Мартин провалил гонку
«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса
«Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса «Я с ним даже не боролся». Расселл объяснил, как въехал в Макса
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.