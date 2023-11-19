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В McLaren обвинили в аварии Норриса кочку на трассе – и потребовали убрать ее

Андреа Стелла рассказал об обстоятельствах событий на третьем крeut Гран При Лас-Вегаса, которые привели к первому в сезоне сходу для лидера его команды

Филип Клерен
Автор Филип Клерен
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После аварии Ландо Норриса, McLaren MCL60

До этапа в Неваде Ландо Норрис 26 раз (с учетом спринтов) доезжал до клетчатого флага в гонках Ф1 2023 года.

Однако в скоростном 11-м повороте третьего круга его McLaren подбросило на кочке и кинуло в стену. Высекая снопы искр, машина врезалась в барьер зоны безопасности 12-го поворота. Пилота отправили в медицинский центр для обследований – к счастью, повреждений у него врачи не нашли.

Между тем, глава McLaren Андреа Стелла остался вовсе не в восторге от этой истории. «Там была большая неровность, – рассказал он репортерам. – Вы могли видеть, как все машины высекали на ней искры. Думаю, сочетание этой коски и холодных шин застали его врасплох. 

Как по мне, раз уж мы гоняемся ночью, ту кочку необходимо убрать. Сцепления и так мало, а на холодных шинах это место становится очень опасным. 

По ходу этапа мы не раз замечали, как разных пилотов заносит в этом месте. Потому вне зависимости от расписания Гран При мы настоятельно рекомендуем сгладить эту неровность».

Итальянец продолжил: «Если уж говорить откровенно, кочка, конечно, одинаковая для всех. Но все равно есть разница из-за скорости, состояния резины, точного расположения машины и расстояния до соперника впереди. 

Есть много факторов. Может, Ландо переоценил уровень сцепления…

Там коварное место. Уверен, что все пилоты согласятся с этим. И его обязательно нужно исправить».

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Другому гонщику McLaren Оскару Пиастри гонку испортило столкновение с Льюисом Хэмилтоном на 17-м круге. Так как в тот момент австралиец был на резине Hard, после вынужденного пит-стопа ему пришлось оставшиеся 33 круга ехать на Medium.

Он завершил дистанцию только десятым? показал лучшее время круга. 

«Очень жалко, что так вышло. Оскар был очень хорош, – сказал Стелла. – Даже для нас его скорость стала приятным сюрпризом. Но из-за контакта с Хэмилтоном его пит-стоп пришлось провести намного раньше, чем мы собирались. 

Впрочем, выезд машины безопасности [на 25-м круге] в любом случае осложнил гонку всем тем, кто решил стартовать на жестком составе». 

McLaren увезла из Лас-Вегаса всего два очка. Это худший результат команды с июньского этапа в Канаде. 

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