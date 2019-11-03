Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При США / Новость

В McLaren не ждут повторения в Остине мексиканских проблем

Поделились
Комментарии
В McLaren не ждут повторения в Остине мексиканских проблем
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
3 нояб. 2019 г., 13:05

Британская команда уверена, что исправила поломки, которые помешали ей добиться успеха в Мехико.

На Гран При Мексики пилоты McLaren квалифицировались в первой десятке, но в гонке не смогли набрать очки. Осмотр болидов после гонки выявил, что плохой темп Карлоса Сайнса и Ландо Норриса был связан с поломками аэродинамических деталей на их машинах. В США оба гонщика вновь прошли в третий сегмент квалификации, и на этот раз в команде не ждут повторения проблем с гоночным темпом.

«На первом отрезке мы увидели по телеметрии, что появились потери в аэродинамике из-за смещения некоторых деталей, – рассказал глава McLaren Андреас Зайдль. – Это привело к потере скорости. Потом мы перешли на жесткие шины и попытались компенсировать потери тем, что дольше использовали резину. Пилотам пришлось дольше оставаться на трассе, и это ухудшило ситуацию.

Потом мы детально проанализировали произошедшее, и было важно исправить все к пятнице. Пока все выглядит намного лучше, никаких проблем – так что, мы уверены: мы все исправили».

С Зайдлем согласился Карлос Сайнс, который в Остине квалифицировался седьмым.

«Я считаю мексиканские проблемы единичным случаем, – сказал испанец. – Мы увидели проблемы с аэродинамикой начиная с пятого круга, а в этот раз все должно быть лучше».

Однако Сайнс не ждет в гонке такого же успеха, как в квалификации.

«После пятницы условия на трассе изменились, что помогло нашей команде, – сказал испанец. – В пятницу у нас были проблемы с тем, чтобы на одном круге оказаться быстрейшими среди середняков. А в субботу, в других условиях, машина гораздо лучше реагировала на наши действия.

Мы не вносили никаких изменений в настройкиа, так что это все связано с условиями на трассе. Машина сразу начала ощущаться иначе, все стало гораздо лучше, и мы смогли сделать задел по сравнению с другими середняками. Но в гонке условия должны быть похожи на пятничные, так что нам будет тяжелее, чем в субботу».

Читайте также:

Следующая новость
Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине

Предыдущая новость

Квят видит в жестких шинах шанс на успех в Остине

Следующая новость

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM

Слухи: Хюлькенберг покинет Формулу 1 и перейдет в DTM
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Команды McLaren В Магазин
Автор Джонатан Нобл

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

2
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

4
Формула E

Не будет ли Porsche лузером? Не переругаются ли чемпионы? 5 интриг нового сезона Формулы Е

5
Формула 1

«Я ****** какой медленный!» Лучшие радиопереговоры Гран При Бразилии

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.