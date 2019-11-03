В McLaren не ждут повторения в Остине мексиканских проблем
Британская команда уверена, что исправила поломки, которые помешали ей добиться успеха в Мехико.
На Гран При Мексики пилоты McLaren квалифицировались в первой десятке, но в гонке не смогли набрать очки. Осмотр болидов после гонки выявил, что плохой темп Карлоса Сайнса и Ландо Норриса был связан с поломками аэродинамических деталей на их машинах. В США оба гонщика вновь прошли в третий сегмент квалификации, и на этот раз в команде не ждут повторения проблем с гоночным темпом.
«На первом отрезке мы увидели по телеметрии, что появились потери в аэродинамике из-за смещения некоторых деталей, – рассказал глава McLaren Андреас Зайдль. – Это привело к потере скорости. Потом мы перешли на жесткие шины и попытались компенсировать потери тем, что дольше использовали резину. Пилотам пришлось дольше оставаться на трассе, и это ухудшило ситуацию.
Потом мы детально проанализировали произошедшее, и было важно исправить все к пятнице. Пока все выглядит намного лучше, никаких проблем – так что, мы уверены: мы все исправили».
С Зайдлем согласился Карлос Сайнс, который в Остине квалифицировался седьмым.
«Я считаю мексиканские проблемы единичным случаем, – сказал испанец. – Мы увидели проблемы с аэродинамикой начиная с пятого круга, а в этот раз все должно быть лучше».
Однако Сайнс не ждет в гонке такого же успеха, как в квалификации.
«После пятницы условия на трассе изменились, что помогло нашей команде, – сказал испанец. – В пятницу у нас были проблемы с тем, чтобы на одном круге оказаться быстрейшими среди середняков. А в субботу, в других условиях, машина гораздо лучше реагировала на наши действия.
Мы не вносили никаких изменений в настройкиа, так что это все связано с условиями на трассе. Машина сразу начала ощущаться иначе, все стало гораздо лучше, и мы смогли сделать задел по сравнению с другими середняками. Но в гонке условия должны быть похожи на пятничные, так что нам будет тяжелее, чем в субботу».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Команды
|McLaren В Магазин
|Автор
|Джонатан Нобл
В McLaren не ждут повторения в Остине мексиканских проблем
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