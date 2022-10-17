Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил Следующая / Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году
Формула 1 Новость

В McLaren не поверили, что Alpine отпустит Пиастри до конца сезона

Как рассказали в команде, прежде соперники рассматривали возможность позволить Оскару досрочно уйти в Уокинг – но теперь передумали

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Соавтор:
Адам Купер
В McLaren не поверили, что Alpine отпустит Пиастри до конца сезона
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Оскар Пиастри стал в 2021 году чемпионом Формулы 2, после чего заключил с Alpine контракт резервного гонщика на нынешний сезон. Но когда стало ясно, что команда не сможет предоставить ему место в основном составе на 2023-й, менеджмент австралийца договорился с McLaren.

Сейчас Оскар остается в прежней команде, с которой связан соглашением, но по сути пребывает в вынужденном отпуске – разработанная для него программа тестов и тренировок Гран При по понятным причинам приостановлена. 

Прежде – еще до заседания суда по контрактным вопросам – в Alpine говорили, что не станут чинить препятствий, если гонщик захочет уйти досрочно. Но сейчас, похоже, поменяли позицию. 

McLaren уже пришлось заявить на обязательные пятничные тренировки юниоров из IndyCar, и даже после объявления о переходе в Alpine Пьера Гасли команда не захотела пойти навстречу соперникам. 

«Я полагаю, это ничего не изменит, – признал глава McLaren Андреас Зайдль, говоря о влиянии последних трансферных новостей на шансы Пиастри сесть за руль досрочно. – Они [Alpine] по-прежнему планируют какие-то программы для Оскара до конца сезона. Так что оснований для каких-то новостей просто нет».  

При этом сама Alpine пока не назвала молодого гонщика, которому доверит машину в двух из четырех оставшихся Гран При. Наиболее вероятным кандидатом выглядит один из лидеров нынешней Ф2 Джек Дуэн, который недавно участвовал в заездах на машине 2021 года в Венгрии. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил
Предыдущая новость

Как накажут Red Bull за перерасход? Экклстоун ответил
Следующая новость

Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году

Трассу в Сингапуре переделают к 2023 году
Люк Смит Больше от
Люк Смит
Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти Гран При США
Формула 1

Последний поворот трассы в Остине получил имя Марио Андретти

Поворот не туда. Латифи посмеялся над тем, как заехал в тупик на «Сузуке» Гран При Японии
Формула 1

Поворот не туда. Латифи посмеялся над тем, как заехал в тупик на «Сузуке»

«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой
Формула 1

«Получили по зубам». В Mercedes раскрыли детали борьбы с болтанкой

Больше от
Оскар Пиастри
Пиастри рассказал о звонке Риккардо и поставил себе цель в Ф1
Формула 1

Пиастри рассказал о звонке Риккардо и поставил себе цель в Ф1

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1
Формула 1

Пиастри выбрал номер для выступлений в Формуле 1

СМИ: зарплата Пиастри в McLaren будет в 40 раз меньше, чем у Норриса
Формула 1

СМИ: зарплата Пиастри в McLaren будет в 40 раз меньше, чем у Норриса

McLaren Больше от
McLaren
Гран При США-2022: расписание, факты и статистика Гран При США
Формула 1

Гран При США-2022: расписание, факты и статистика

На этапе в Остине пелотон Ф1 изменится на четверть. Это рекорд Гран При США
Формула 1

На этапе в Остине пелотон Ф1 изменится на четверть. Это рекорд

McLaren нашла новичков для пятничных тренировок Ф1 в IndyCar
Формула 1

McLaren нашла новичков для пятничных тренировок Ф1 в IndyCar

Самое важное:

Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен рассказал о совете отца, который помог ему добиться успеха

Макс вспомнил слова, который услышал от Йоса еще в детстве

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1
Формула 1 Формула 1

Audi объявила, когда собирается выиграть первую гонку в Ф1

По словам главы формульной программы компании Адама Бейкера, победить в Гран При «Четыре кольца» рассчитывают не позднее 2028 года

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull
Формула 1 Формула 1

«Ferrari выстрелила себе в ногу». Хилл усомнился в превосходстве Red Bull

По мнению чемпиона мира 1996 года, исход борьбы за титулы в нынешнем сезоне не отражает реальной расстановки сил

Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили
Формула 1 Формула 1

Кто станет лидером AlphaTauri в 2023 году? В команде ответили

Новичок Ник де Врис старше и уже чемпион мира, но Юки Цунода выступает за команду уже два сезона

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.