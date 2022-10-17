В McLaren не поверили, что Alpine отпустит Пиастри до конца сезона

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Оскар Пиастри стал в 2021 году чемпионом Формулы 2, после чего заключил с Alpine контракт резервного гонщика на нынешний сезон. Но когда стало ясно, что команда не сможет предоставить ему место в основном составе на 2023-й, менеджмент австралийца договорился с McLaren.

Сейчас Оскар остается в прежней команде, с которой связан соглашением, но по сути пребывает в вынужденном отпуске – разработанная для него программа тестов и тренировок Гран При по понятным причинам приостановлена.

Прежде – еще до заседания суда по контрактным вопросам – в Alpine говорили, что не станут чинить препятствий, если гонщик захочет уйти досрочно. Но сейчас, похоже, поменяли позицию.

McLaren уже пришлось заявить на обязательные пятничные тренировки юниоров из IndyCar, и даже после объявления о переходе в Alpine Пьера Гасли команда не захотела пойти навстречу соперникам.

«Я полагаю, это ничего не изменит, – признал глава McLaren Андреас Зайдль, говоря о влиянии последних трансферных новостей на шансы Пиастри сесть за руль досрочно. – Они [Alpine] по-прежнему планируют какие-то программы для Оскара до конца сезона. Так что оснований для каких-то новостей просто нет».

При этом сама Alpine пока не назвала молодого гонщика, которому доверит машину в двух из четырех оставшихся Гран При. Наиболее вероятным кандидатом выглядит один из лидеров нынешней Ф2 Джек Дуэн, который недавно участвовал в заездах на машине 2021 года в Венгрии.