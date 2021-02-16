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Формула 1 / Новость

В McLaren не нашли подтверждения проблем Mercedes с моторами

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Комментарии
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Команда не увидела никаких сложностей с силовыми установками, хотя сам производитель предупреждал об этом.

На прошлой неделе главный моторист Mercedes Хайвел Томас рассказал о воопросах, возникших к новой версии двигателя для Ф1. 

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Многие сочли эти слова желанием подстраховаться на случай возможных сложностей, а не свидетельством реальных вопросов к надежности. На прошедшей в понедельник презентации McLaren, которая с этого года вошла в число клиентов Mercedes, репортеры поинтересовались впечатлением от работы силовых установок. 

«Это вопрос к Mercedes, – аккуратно начал технический директор Джеймс Ки. – Мы не можем отвечать на него. 

Но пока мы провели полный комплекс испытаний на стенде и не встретили вообще никаких проблем. Но могу лишь повторить, лучше говорить об этом с Mercedes».

При этом Ки высоко оценил уровень работы инженеров из Бриксуорта: «Мотор устанавливается на шасси очень точно. Сразу видно, как много внимания они уделяют деталям. Компоновка предельно понятная, что дало нам ряд преимуществ. 

За последние месяцы для нас стало очевидным, что с подходом Mercedes к установке работать очень здорово. Нам пришлось ставить мотор на уже омологированные компоненты, но в результате работы с коллегами из Mercedes сделать это получилось легко, хотя вокруг ничего нельзя было трогать».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

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