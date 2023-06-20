Предыдущая / Шумахер намекнул на возвращение в пелотон уже в нынешнем сезоне
Формула 1 / Гран При Канады Новость

В McLaren назвали штраф Норриса опасным прецедентом для Ф1

По мнению Андреа Стеллы, наказание на неспортивное поведение может изменить будущее судейства в чемпионате

Александр Кабановский
Автор:
Ландо Норрис, McLaren

Ландо Норрис потерял девятое место на Гран При Канады из-за того, что слишком медленно ехал позади машины безопасности после аварии Джорджа Расселла, чтобы создать зазор от двигающегося впереди партнера по McLaren Оскара Пиастри и не терять время по ходу двойного пит-стопа. 

Однако многие в Ф1 обратили внимание, что формально штраф был назначен не за недостаточный темп (это, как раз, было бы нормальным – но, по всей видимости, Норрис сумел отстать от напарника, оставаясь в рамках регламента), а за «неспортивное поведение». 

Размытость этой формулировки и отсутствие четких критериев толкнули главу команды из Уокинга Андреа Стеллу назвать этот случай весьма опасным прецедентом. 

«Мы беседовали с судьями после гонки, – сказал итальянец на медиа-сессии. – По нашему мнению, та скорость, с которой ехал Ландо, не является нарушением ни позади машины безопасности, ни даже в режиме VSC. 

Так что теперь у судей есть возможность устанавливать собственные критерии. И мы обязательно продолжим дискуссию с ними. 

Безусловно, мы принимаем их решения, но нам самим надо понять, что следует изменить Ландо, так как наказание стало для нас полным сюрпризом. 

Мы понимаем позицию спортивных комиссаров. Но нам кажется, что эта история может создать прецедент, что в дальнейшем поведение гонщиков позади машины безопасности будут истолковывать иначе. 

Если это новый подход – что ж, быть тому. Но несколько обидно, что впервые его опробовали именно на нас, чтобы создать этот прецедент».

Читайте также:
Гонщики за машиной безопасности на Гран При Канады

Гонщики за машиной безопасности на Гран При Канады

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Стелла добавил: «Мы проведем юридическую экспертизу. По ходу гонки невозможно изучать такие подробности, так как продолжается борьба, и мы спорим за очки. 

При этом, если бы Ландо не увяз в трафике и смог обогнать соперников (Эстебана Окона – прим.ред.), то он сумел бы оторваться на пять секунд [и сохранил бы позицию даже после штрафа]».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Шумахер намекнул на возвращение в пелотон уже в нынешнем сезоне
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

Формула 1
Гран При Канады

Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты Вассер: Проехать гонку с одним пит-стопом нас убедили пилоты

Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии

Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии

Ралли-Кросс

Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии Череда побед Кристофферссона в ралли-кроссе продолжилась на этапе в Норвегии

«Не ожидал такой жестокости от сосиски». Расселл объяснил свою аварию

«Не ожидал такой жестокости от сосиски». Расселл объяснил свою аварию

Формула 1
Гран При Канады

«Не ожидал такой жестокости от сосиски». Расселл объяснил свою аварию «Не ожидал такой жестокости от сосиски». Расселл объяснил свою аварию

Ландо Норрис Больше от
Ландо Норрис
Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Формула 1
Гран При Канады

Норрис не согласился с назначенным ему штрафом Норрис не согласился с назначенным ему штрафом

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Формула 1

Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1 Мнение: кадровые решения McLaren раскрыли новый подход команды к Ф1

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Гран При Канады: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Канады

Гран При Канады: дуэли в квалификациях Гран При Канады: дуэли в квалификациях

McLaren Больше от
McLaren
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Канады

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Формула 1
Гран При Канады

Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится Пиастри о первой разбитой машине Ф1: Я знал, что рано или поздно это случится

Стартовая решетка Гран При Канады

Стартовая решетка Гран При Канады

Формула 1
Гран При Канады

Стартовая решетка Гран При Канады Стартовая решетка Гран При Канады

Самое важное:

Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде

Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде

F1 Формула 1
Гран При Канады

Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде Технический анализ: новинки Williams, которые помогли Элбону блеснуть в Канаде

Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде

Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде

F1 Формула 1
Гран При Канады

Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде Мнение: что позволило Ferrari так здорово провести гонку в Канаде

Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

F1 Формула 1
Гран При Великобритании

Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок Mercedes пообещала привезти в Сильверстоун большой пакет доработок

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

F1 Формула 1
Гран При Канады

Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности Alpine: Болтавшееся крыло машины Окона не представляло никакой опасности

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.