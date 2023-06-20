В McLaren назвали штраф Норриса опасным прецедентом для Ф1

Ландо Норрис потерял девятое место на Гран При Канады из-за того, что слишком медленно ехал позади машины безопасности после аварии Джорджа Расселла, чтобы создать зазор от двигающегося впереди партнера по McLaren Оскара Пиастри и не терять время по ходу двойного пит-стопа.

Однако многие в Ф1 обратили внимание, что формально штраф был назначен не за недостаточный темп (это, как раз, было бы нормальным – но, по всей видимости, Норрис сумел отстать от напарника, оставаясь в рамках регламента), а за «неспортивное поведение».

Размытость этой формулировки и отсутствие четких критериев толкнули главу команды из Уокинга Андреа Стеллу назвать этот случай весьма опасным прецедентом.

«Мы беседовали с судьями после гонки, – сказал итальянец на медиа-сессии. – По нашему мнению, та скорость, с которой ехал Ландо, не является нарушением ни позади машины безопасности, ни даже в режиме VSC.

Так что теперь у судей есть возможность устанавливать собственные критерии. И мы обязательно продолжим дискуссию с ними.

Безусловно, мы принимаем их решения, но нам самим надо понять, что следует изменить Ландо, так как наказание стало для нас полным сюрпризом.

Мы понимаем позицию спортивных комиссаров. Но нам кажется, что эта история может создать прецедент, что в дальнейшем поведение гонщиков позади машины безопасности будут истолковывать иначе.

Если это новый подход – что ж, быть тому. Но несколько обидно, что впервые его опробовали именно на нас, чтобы создать этот прецедент».

Гонщики за машиной безопасности на Гран При Канады Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Стелла добавил: «Мы проведем юридическую экспертизу. По ходу гонки невозможно изучать такие подробности, так как продолжается борьба, и мы спорим за очки.

При этом, если бы Ландо не увяз в трафике и смог обогнать соперников (Эстебана Окона – прим.ред.), то он сумел бы оторваться на пять секунд [и сохранил бы позицию даже после штрафа]».