В McLaren назвали проблемы с тормозами «странной аномалией»

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После отличных тестов в Барселоне команда McLaren оказалась выбитой из колеи после того, как Формула 1 продолжила предсезонную подготовку в Бахрейне. Из-за перегрева тормозов ее машина не позволяла проезжать длинные серии кругов – и справиться с этой проблемой команде так и не удалось.

Временное решение с заменой карбоновых кожухов тормозных дисков на металлические не избавило оранжевую машину от нехватки сцепления с трассой, в результате пилоты Ландо Норрис и Даниэль Риккардо в первой гонке сезона не смогли заработать очков.

В Mclaren признали, что такая ситуация оказалась для инженеров полной неожиданностью, а сложность вопроса не позволила найти оперативное решение.

Технический директор Джеймс Ки объяснил: «Думаю, это показывает сырость конструкции нынешних машин – и то, как много нам еще надо узнать о них, чтобы научиться использовать правильно.

История с тормозами стала странной аномалией. Система отвечала всем требованиям, которые у нас есть к охлаждению – и тем не менее, она не работала.

Ты ловишь себя на мысли: "Что, черт возьми, тут происходит?". Начинаешь исследования, и понимаешь, что именно на этой трассе возникают такие условия, при которых словно срабатывает какой-то внутренний выключатель»

Ки добавил, что в команде сделали все, что было возможно: «Парни оперативно предложили решение. Для этого потребовалось оценить вопросы аэродинамики, протекания потоков в воздухозаборнике, подготовить конструкцию и максимально быстро изготовить ее.

Мы уже давно ничего не делали в столь авральном режиме. Так что команда отработала просто отлично.

Но из случившегося обязательно нужно сделать выводы. Главный в том, что наши методы и приемы работы, которым мы безоговорочно верили прежде, вовсе не обязательно будут действенны сейчас [после смены регламента]».

В настоящий момент в команде активно работают над тем, что еще можно предпринять для ближайших Гран При в Саудовской Аравии и Австралии для улучшения ситуации.

«Мы активно занимаемся обновлениями, – подтвердил глава McLaren Андреас Зайдль. – Это конкретные детали, которые появятся на этой неделе в Джидде и следующем этапе в Мельбурне».

За весь 2021 год пилоты McLaren всего в одной гонке не заработали ни одного очка: в Венгрии Норрис попал в аварию на старте и сошел, а Риккардо продолжил борьбу на поврежденной машине и доехал 12-м. Чтобы найти гонку, когда оба пилота финишировали вне десятки, придется вспомнить этап в Абу-Даби 2018 года, когда на машинах еще стояли моторы Renault, а за рулем сидели Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.