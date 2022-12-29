В McLaren объяснили слабые выступления в 2022 году 18-дюймовыми шинами
Как рассказал глава команды из Уокинга, адаптация к низкопрофильной резине вышла для нее более сложной в сравнении с соперниками
Переход на слики новой размерности стал частью большого пакета изменений, который вступил в силу в Формуле 1 с 2022 года. Однако по ходу сезона мало вспоминали о шинах – источником главных проблем стали шасси с граунд-эффектом, которые сильно болтало на прямых.
Несмотря на это, нынешний глава McLaren Андреа Стелла признался, что и резина сыграла серьезную роль в выступлениях его команды – причем роль эта была вовсе не позитивной.
«Передние шины теперь очень прочные, из-за чего поведение новых машин на прямых стало весьма резким, – объяснил Стелла. – Но есть и другой эффект: чем больше угол поворота передних колес, тем быстрее они изнашиваются.
Понятно, что подобным образом резина работает у всех. Даже если почитать отзывы пилотов или материалы самой Pirelli, это хорошо видно.
Но у разных шасси разные характеристики. Каждый пытается как-то смягчить фундаментальные свойства шин. И от того, в какой степени вам это удалось, существенно зависел уровень сцепления с асфальтом.
Думаю, здесь наша машина показала себя не лучшим образом, она не слишком здорово сопротивлялась характеру резины. Хотя, конечно, все были в равных условиях».
Стелла, который в сезоне-2022 занимал должность гоночного директора, добавил, что два пилота McLaren добились разных успехов в решении шинного вопроса.
«Гонщик тоже может до известной степени влиять на ситуацию, – объяснил итальянец. – И за прошедшее время мы ясно увидели, что для Даниэля [Риккардо] тот диапазон, где ему удобно работать, чуть уже, чем у Ландо [Норриса].
И те характеристики резины, о которых я говорил, сказались на них обоих. Даниэль – быстрый пилот, но если эти факторы начинали проявлять себя, ему приходилось сложнее. Ландо, как мы видели, удавалось справляться чуть лучше».
Норрис заработал в прошедшем сезоне чемпионата мира 122 очка, Риккардо – 37. Команда досрочно расторгла контракт с австралийцем, не дожидаясь его истечения в конце 2023 года. В новом сезоне его заменит за рулем молодой Оскар Писатри.
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