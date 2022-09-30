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Формула 1 Новость

В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными

Команда привезла на трассу «Марина-Бэй» детали, призванные усилить машину в медленных и среднескоростных поворотах

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Алекс Калинаукас
, Редактор
В McLaren назвали новинки для Сингапура экспериментальными
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Коллектив из Уокинга подготовил к Гран При Сингапура доработки, которые можно назвать самыми серьезными в нынешнем сезоне. 

Они затронули понтоны, днище, диффузор, систему охлаждения и несколько кузовных панелей. Пока что в распоряжении McKaren есть всего один комплект элементов, который в пятницу отдали Ландо Норрису. 

Говоря о доработках, технический директор Джеймс Ки отметил: «Мы рассчитываем, они позволят нам стать сильнее в медленных и среднескоростных поворотах. Также должна немного вырасти общая эффективность. Это, скорее, поможет нам не здесь, а на трассах вроде японской. 

Нам предстоит серьезно поработать с новинками – как и в случае с любым пакетом, нужно понять особенности его работы и, исходя из этого, настраивать машину».

Днище и понтон McLaren MCL36

Днище и понтон McLaren MCL36

Фото: Алекс Калинаукас

Он добавил: «В воскресенье вечером мы уже будем очень неплохо понимать, как подходить к этим новинкам. Так что весь уик-энд пройдет под знаком обучения, а уже в Японии мы сможем получить от доработок больше. Пока же надо кое-что попробовать и найти».

По словам Ки, из-за особенностей Сингапурского этапа перед командой стоит весьма непростая задача.  

На вопрос, можно ли назвать нынешний пакет крупнейшим в сезоне, технический директор ответил: «Если говорить о потраченных силах и концепции, то да. И еще он немного экспериментальный. Мы рассчитываем узнать с его помощью много нового. Тем интереснее, как детали покажут себя на трассе». 

В первой тренировке машину Норриса активно покрывали аэродинамической краской, а по скорости гонщик оказался лишь 19-м. Вторую сессию британец провел успешнее и показал 11-й результат. 

Входные отверстия каналов Вентури на McLaren MCL36

Входные отверстия каналов Вентури на McLaren MCL36

Фото: Джорджо Пиола

Говоря о том, почему команда подготовила только один комплект новинок, Ки пояснил: «Это всегда компромисс. Можно подождать дольше, но тогда у вас останется меньше гонок, чтобы воспользоваться результатами своих трудов.

Так что выбор в пользу Сингапура выглядит логичным, многие команды привезли доработки именно сюда. Если речь идет об одной детали, ее можно поставить на машину практически где угодно. Но для чего-то более масштабного важно выбрать подходящий этап. 

У нас была свободная пара недель, так что мы успели все подготовить к Сингапуру».

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