Предыдущая / Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили Следующая / Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось
Формула 1 / Февральские тесты в Бахрейне Новость

В McLaren назвали главную проблему MCL60

У нового шасси оказалось слишком высокое лобовое сопротивление, из-за чего инженерам приходится идти на серьезные компромиссы при выборе настроек

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В McLaren назвали главную проблему MCL60
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще на презентации McLaren представители команды дали понять, что не в восторге от построенной машины, а по ходу тестов Зак Браун прямо сказал, что зимой конструкторы не достигли поставленных целей

Вечером в пятницу американский менеджер чуть подробнее рассказал о том, что мешает оранжево-черной машине MCL60 показывать хороший темп. 

«В прошлом году мы поставили себе вполне конкретные задачи по развитию машины, – сказал Зак. – Они были связаны с аэродинамической эффективностью, взаимодействием между шасси и резиной, а также другими факторами, призванными улучшить баланс. 

И должен отметить, что большая часть этих задач была выполнена. Но вот с эффективностью аэродинамики мы не вполне достигли того, к чему стремились, чтобы иметь возможность сражаться за места в четверке лидеров. Тут мы пока уступаем».

Браун не стал вдаваться в детали аэродинамических просчетов, однако источники Motorsport.com сообщили, что у машины McLaren оказалось слишком высокое лобовое сопротивление. В результате, чтобы не терять слишком много на прямых, инженерам пришлось уменьшать углы атаки крыльев, что неизбежно привело к нехватке прижима в поворотах и повышенному износу шин. 

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Ландо Норрис, McLaren MCL60

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В то же время, глава команды Андреа Стелла заверил, что настроен оптимистично: «По тем данным, что мы собрали за два первых дня тестов, машина едет примерно так, как я и ожидал. 

Данные хорошо коррелируют с теми, что мы видели на продувках в трубе. Общая эффективность тоже близка к нашим оценкам, насколько, конечно, о таких вещах можно судить на тестах.

Как я уже говорил на презентации, у нас высокие темпы подготовки доработок. Так что я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон».

Motorsport.com Россия ведет прямую текстовую трансляцию финального дня тестов Ф1 в Бахрейне.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Ferrari опробовала на тестах новое заднее крыло. Оно сразу сломалось
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили Почему в пятницу у Mercedes пропала скорость? В команде объяснили

Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

Формула 1

Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование Формула 1 вынесет вопрос об отмене «грелок» на голосование

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

Формула 1

В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной В McLaren признали: машина 2023 года вышла неудачной

McLaren Больше от
McLaren
Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Формула 1
Февральские тесты в Бахрейне

Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне Большой онлайн: финальный день тестов Ф1 в Бахрейне

Самое важное:

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Формула 1

Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1 Круги, секунды и километры. Главная статистика по итогам тестов Ф1

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Формула 1

Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку Перес назвал главную сложность тестов и озвучил цель на первую гонку

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Формула 1

Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов Тесты Ф1 в Бахрейне: пять выстрых выводов

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Формула 1

Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1 Перес принес Red Bull лучшее время на предсезонных тестах Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.