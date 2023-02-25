В McLaren назвали главную проблему MCL60
У нового шасси оказалось слишком высокое лобовое сопротивление, из-за чего инженерам приходится идти на серьезные компромиссы при выборе настроек
Еще на презентации McLaren представители команды дали понять, что не в восторге от построенной машины, а по ходу тестов Зак Браун прямо сказал, что зимой конструкторы не достигли поставленных целей.
Вечером в пятницу американский менеджер чуть подробнее рассказал о том, что мешает оранжево-черной машине MCL60 показывать хороший темп.
«В прошлом году мы поставили себе вполне конкретные задачи по развитию машины, – сказал Зак. – Они были связаны с аэродинамической эффективностью, взаимодействием между шасси и резиной, а также другими факторами, призванными улучшить баланс.
И должен отметить, что большая часть этих задач была выполнена. Но вот с эффективностью аэродинамики мы не вполне достигли того, к чему стремились, чтобы иметь возможность сражаться за места в четверке лидеров. Тут мы пока уступаем».
Браун не стал вдаваться в детали аэродинамических просчетов, однако источники Motorsport.com сообщили, что у машины McLaren оказалось слишком высокое лобовое сопротивление. В результате, чтобы не терять слишком много на прямых, инженерам пришлось уменьшать углы атаки крыльев, что неизбежно привело к нехватке прижима в поворотах и повышенному износу шин.
Ландо Норрис, McLaren MCL60
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В то же время, глава команды Андреа Стелла заверил, что настроен оптимистично: «По тем данным, что мы собрали за два первых дня тестов, машина едет примерно так, как я и ожидал.
Данные хорошо коррелируют с теми, что мы видели на продувках в трубе. Общая эффективность тоже близка к нашим оценкам, насколько, конечно, о таких вещах можно судить на тестах.
Как я уже говорил на презентации, у нас высокие темпы подготовки доработок. Так что я с оптимизмом смотрю в предстоящий сезон».
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