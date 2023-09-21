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В McLaren нашли способ удержать Норриса от перехода к соперникам

Андреа Стелла поделился планами на совместное будущее своего коллектива и ее британского пилота

Джонатан Нобл
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Ландо Норрис, McLaren, второе место

Действующий контракт Ландо Норриса с McLaren подписан до конца 2025 года и считается одним из самых дорогих в пелотоне. Несмотря на это, самого пилота слухи постоянно сватают к конкурентам – только в этом году британца уже называли будущим гонщиком Audi, Mercedes, Aston Martin, Ferrari и Red Bull.

По ходу медиа-дня Гран При Японии глава команды из Уокинга Андреа Стелла озвучил простой план, который гарантирует возможность не переживать из-за возможности потери одного из главных талантов нынешнего пелотона. Достаточно лишь общими усилиями выйти в лидеры Ф1. 

«Прямо сейчас мы ведем переговоры с Ландо, и они продвигаются успешно, – объяснил итальянский менеджер. – Мы довольны тем, как все складывается. 

Если говорить об уверенности [в успехе], то давайте обратимся к фактам. Мы прямо сказали Ландо, что он нравится нам как в человеческом плане, так и в качестве товарища, с которым мы готовы участвовать в приключении, особенно непростом. 

Но есть и другой факт: чтобы заложить базис успешного будущего, нужна определенная уверенность. И в случае переговоров с Ландо мы действуем именно так – пытаемся показать ему, что он может быть в нас уверен. 

Он видит, что мы стремимся построить. И этот процесс будет продолжаться в ближайшие годы». 

Стелла добавил: «Мне самому было бы некомфортно общаться с пилотом и убеждать его остаться, пытаясь при этом разыграть карты, которых нет у меня в руке. Ведь тогда может случиться такое, что позже гонщик укажет тебе не невыполнение собственных обещаний. Мне бы такого совсем не хотелось. 

Так что мы с [главой McLaren Racing] предпочитаем оперировать аргументами, в которых уверены. Нам не нужно подкупать людей обещаниями. Мы хотим, чтобы они были уверены в нас и действительно хотели продолжать свою историю вместе с McLaren».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Одним из ключевых факторов в переговорах с пилотами является выбор командой поставщика силовых установок по новому регламенту. Сейчас McLaren использует моторы Mercedes, но не скрывает, что заинтересована в сотрудничестве с Red Bull

Стелла рассказал, что этот вопрос важен для Ландо Норриса, как и его молодого напарника Оскара Пиастри, который – как стало известно на этой неделе – останется в Уокинге до конца сезона-2026. 

«Действительно, наши планы были частью переговоров с Оскаром, но диалог получился простым, – отметил глава команды. – Ему мы тоже указали на факты и наши недавние совместные достижения. 

На самом деле, мы договорились уже довольно давно, тем приятнее было видеть его недавний прогресс на трассах. Отчасти они были обусловлены недавним пакетом обновлений, который появился в Сингапуре и будет реализован в машине следующего сезона. 

Что касается моторов на 2026 год, то тут до подтверждения еще далеко. Мы довольны тем, как складываются эти дискуссии». 

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