В McLaren допустили разрыв отношений с Алонсо после 2019 года

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо покинул Формулу 1 после 2018 года. В нынешнем сезоне он попытался принять участие в гонке «Инди 500» с командой McLaren, но провалил квалификацию. Также испанец выиграл чемпионат по гонкам на выносливость WEC с Toyota.

В начале 2020 года Алонсо примет участие в ралли-рейде «Дакар», однако его дальнейшая программа не подтверждена. В частности, контракт Фернандо с McLaren истекает в конце 2019 года. Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун подтвердил, что условия продления сотрудничества с Алонсо еще только предстоит обсудить.

«Контракт с ним истекает в конце этого года, – подтвердил Браун. – Так что мы найдем момент обсудим, продлевать сотрудничество или нет. У нас теперь команда в IndyCar, мы также рассматриваем возможность участия в гонках на выносливость серии WEC. Нашим послом в долгосрочной перспективе остается [двукратный чемпион Формулы 1] Мика Хаккинен… Короче, нам с Фернандо надо сесть и поговорить о том, чего хочет он, а чего хотим мы. И понять, есть ли смысл продолжать сотрудничество».

При этом Браун подчеркнул превосходные качества Алонсо как гонщика.

«Я думаю, что он очень талантлив. У меня с ним отличные личные отношения. Я по-прежнему считаю, что он один из самых быстрых пилотов в мире, так что надо просто понять, есть ли смысл сажать его за руль.

В Формуле 1 у нас все складывается хорошо с нашими нынешними гонщиками. Но нужно понять, к чему мы идем и чего можем достигнуть. Я вполне открыт к продолжению сотрудничества с Фернандо», – сказал глава McLaren.

Дополнительная информация: Мэтт Бир