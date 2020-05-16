Как рассказал Зак Браун, в Уокинге еще несколько месяцев назад знали, что могут потерять Карлоса Сайнса. Испанский гонщик вел активные переговоры с Ferrari, которые завершились подписанием контракта.

В такой ситуации коллектив начал поиск замены на случай потери испанца. И у McLaren изначально не было никакого интереса к Себастьяну Феттелю, признался руководитель команды.

«Разумеется, Себ выдающийся гонщик и обладатель четырех титулов, – рассказал Браун в интервью Sky F1. – Но уже зимой мы существенно продвинулись в своем поиске, определив, что за нас поедет или Даниэль [Риккардо, который в итоге и стал пилотом команды], или Карлос.

Мы не интересовались никем кроме них, а когда появились последние новости про Феттеля, мы уже практически пришли к окончательному решению».

Браун добавил, что давно знал об интересе Сайнса к Ferrari и лично одобрил гонщику возможность вести переговоры со Скудерией. Кроме того, Зак предсказал Феттелю сложный сезон-2020 рядом с Шарлем Леклером.

«Понятно, что в гараже Ferrari атмосфера будет не самой лучшей, – объяснил Браун. – Они не выглядят сейчас счастливой семьей. Полагаю, это может подарить нам яркие гонки в 2020 году. В Бразилии мы уже видели первые залпы, и это только начало. Я жду, что подобного будет больше».

На вопрос о том, каким он видит будущее Феттеля в Формуле 1, глава McLaren ответил, что наиболее вероятным считает решение немца завершить карьеру.