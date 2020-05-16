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Формула 1 / Новость

В McLaren даже не рассматривали кандидатуру Феттеля. Об этом рассказал Зак Браун

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В McLaren даже не рассматривали кандидатуру Феттеля. Об этом рассказал Зак Браун
Автор:
16 мая 2020 г., 08:57

По словам главы McLaren, еще зимой команда определилась с потенциальными кандидатами на место напарника Ландо Норриса в 2021 году. Четырехкратного чемпиона мира среди претендентов не было

Как рассказал Зак Браун, в Уокинге еще несколько месяцев назад знали, что могут потерять Карлоса Сайнса. Испанский гонщик вел активные переговоры с Ferrari, которые завершились подписанием контракта

В такой ситуации коллектив начал поиск замены на случай потери испанца. И у McLaren изначально не было никакого интереса к Себастьяну Феттелю, признался руководитель команды. 

«Разумеется, Себ выдающийся гонщик и обладатель четырех титулов, – рассказал Браун в интервью Sky F1. – Но уже зимой мы существенно продвинулись в своем поиске, определив, что за нас поедет или Даниэль [Риккардо, который в итоге и стал пилотом команды], или Карлос.  

Мы не интересовались никем кроме них, а когда появились последние новости про Феттеля, мы уже практически пришли к окончательному решению».

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Браун добавил, что давно знал об интересе Сайнса к Ferrari и лично одобрил гонщику возможность вести переговоры со Скудерией. Кроме того, Зак предсказал Феттелю сложный сезон-2020 рядом с Шарлем Леклером.

«Понятно, что в гараже Ferrari атмосфера будет не самой лучшей, – объяснил Браун. – Они не выглядят сейчас счастливой семьей. Полагаю, это может подарить нам яркие гонки в 2020 году. В Бразилии мы уже видели первые залпы, и это только начало. Я жду, что подобного будет больше».

На вопрос о том, каким он видит будущее Феттеля в Формуле 1, глава McLaren ответил, что наиболее вероятным считает решение немца завершить карьеру. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды McLaren В Магазин
Автор Адам Купер

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