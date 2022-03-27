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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку

Менее чем за час до старта Гран При Саудовской Аравии механики обнаружили дефект, который может помешать гонке испанца

Александр Кабановский
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В машине Сайнса возникли неполадки перед выездом на решетку
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О том, что подготовка к старту проходит не в рутинном режиме, явно свидетельствовала повышенная активность вокруг F1-75 Карлоса Сайнса в гараже Скудерии. 

Команда не сообщила никаких деталей, о том, что именно было обнаружено. По правилам выезд из боксов на решетку открывается за 40 минут до времени старта – и испанец покинул боксы вместе с соперниками по пелотону практически без задержки.

Обновление: как стало известно нашим коллегам из итальянской редакции Motorsport.com, ремонт был связан с необходимостью заменить один из жгутов проводки. Команда заверила, что полностью решила проблему. 

Правила Ф1 разнешают механикам продолжать работу с машиной прямо на решетке – вести ее можно до сигнала 10-минутной готовности к старту. 

По итогам квалификации Сайнс показал третий результат – он стал единственным в пелотоне, кто повторил результат первого этапа. 

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