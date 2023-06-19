В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу

Канадская трасса Ф1 известна тем, что в ее окрестностях во множестве водятся земляные белки, которые порой, к сожалению, гибнут под колесами гоночных машин, причиняя тем значительные повреждения. Победитель Гран При Канады Макс Ферстаппен в минувшее воскресенье тоже не смог избежать контакта с представителем живой природы.

На 11-м круге он сообщил команде по радио, что сбил птицу. Машина голландца не получила повреждений и не потеряла в скорости, так что никаких мер в Red Bull решили не предпринимать.

Уже после победного завершения дистанции фрагменты животного были обнаружены в районе правого переднего тормозного воздухозаборника.

Глава команды Кристиан Хорнер рассказал: «Пожалуй, это был самый тревожный момент гонки. То, что осталось от птицы, больше половины дистанции находилось возле канала охлаждения тормозов».

Сам Макс в интервью Sky признался: «Выглядело это не очень здорово. Мне жаль механиков, которым придется все очищать».

В истории Формулы 1 есть случай, когда попавшая в шлем птица привела к смерти гонщика – на бельгийском Гран При 1960 года Алан Стейси потерял из-за этого сознание, попал в аварию и погиб в загоревшейся машине.