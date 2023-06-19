В машине Макса после победного финиша в Канаде нашли мертвую птицу
По уверениям команды, останки попали внутрь RB19 по ходу гонки, до старта их там точно не было
Канадская трасса Ф1 известна тем, что в ее окрестностях во множестве водятся земляные белки, которые порой, к сожалению, гибнут под колесами гоночных машин, причиняя тем значительные повреждения. Победитель Гран При Канады Макс Ферстаппен в минувшее воскресенье тоже не смог избежать контакта с представителем живой природы.
На 11-м круге он сообщил команде по радио, что сбил птицу. Машина голландца не получила повреждений и не потеряла в скорости, так что никаких мер в Red Bull решили не предпринимать.
Уже после победного завершения дистанции фрагменты животного были обнаружены в районе правого переднего тормозного воздухозаборника.
Глава команды Кристиан Хорнер рассказал: «Пожалуй, это был самый тревожный момент гонки. То, что осталось от птицы, больше половины дистанции находилось возле канала охлаждения тормозов».
Сам Макс в интервью Sky признался: «Выглядело это не очень здорово. Мне жаль механиков, которым придется все очищать».
В истории Формулы 1 есть случай, когда попавшая в шлем птица привела к смерти гонщика – на бельгийском Гран При 1960 года Алан Стейси потерял из-за этого сознание, попал в аварию и погиб в загоревшейся машине.
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