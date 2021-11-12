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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

В машине Льюиса нашли нарушение правил. У него почти наверняка отберут поул

Автор:
, редактор Ф1

Техническая инспекция после квалификации выявила, что параметры DRS на Mercedes британца не укладываются в требования регламента

В машине Льюиса нашли нарушение правил. У него почти наверняка отберут поул

Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в пятницу, завоевав поул спринтерской гонки. Однако спустя несколько часов был опубликован документ за подписью технического делегата FIA Джо Бауэра, который с высокой вероятностью отправит семикратного чемпиона мира на самый последний ряд решетки.

«Верхнее положение подвижной плоскости заднего крыла на автомобиле №44 было проверено на соответствие требованиям статьи 3.6.3 Технического регламента Ф1 на 2021 год, – сказано в отчете. –  Требование по минимальной дистанции было выполнено. Но требование по максимальному размеру освобождающегося при включении системы DRS пространства в 85 мм, как требует директива TD/011-19, выполнено не было.

Я направляю это обстоятельство судьям для дальнейшего рассмотрения».

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Если будет признано, что машина Хэмилтона не соответствует требованиям правил – а вероятность такого исхода очень велика, – действующий чемпион будет отправлен на последнюю стартовую позицию субботней решетки. 

На 23:35 по московскому времени представители Mercedes были вызваны для дачи объяснений FIA, итоги этой встречи на момент публикации новости неизвестны. 

Протяженность спринтерской гонки в Бразилии составит 24 круга, до ее начала участников Гран При еще ждет утренняя тренировка.

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