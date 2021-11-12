Льюис Хэмилтон стал быстрейшим в пятницу, завоевав поул спринтерской гонки. Однако спустя несколько часов был опубликован документ за подписью технического делегата FIA Джо Бауэра, который с высокой вероятностью отправит семикратного чемпиона мира на самый последний ряд решетки.

«Верхнее положение подвижной плоскости заднего крыла на автомобиле №44 было проверено на соответствие требованиям статьи 3.6.3 Технического регламента Ф1 на 2021 год, – сказано в отчете. – Требование по минимальной дистанции было выполнено. Но требование по максимальному размеру освобождающегося при включении системы DRS пространства в 85 мм, как требует директива TD/011-19, выполнено не было.

Я направляю это обстоятельство судьям для дальнейшего рассмотрения».

Если будет признано, что машина Хэмилтона не соответствует требованиям правил – а вероятность такого исхода очень велика, – действующий чемпион будет отправлен на последнюю стартовую позицию субботней решетки.

На 23:35 по московскому времени представители Mercedes были вызваны для дачи объяснений FIA, итоги этой встречи на момент публикации новости неизвестны.

Протяженность спринтерской гонки в Бразилии составит 24 круга, до ее начала участников Гран При еще ждет утренняя тренировка.