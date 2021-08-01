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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

В машине Феттеля не хватило топлива. Ему грозит дисквалификация

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Себастьян может потерять второе место из-за 0,7 литра

В машине Феттеля не хватило топлива. Ему грозит дисквалификация

Себастьян Феттель может лишиться второго места, которое завоевал на Гран При Венгрии. Проверка после финиша выявила нарушение на его болиде.

Феттель встал на трассе после конца гонки, не добравшись самостоятельно до подиумной церемонии. Как выяснилось, четырехкратный чемпион мира сделал это из-за нехватки топлива в его машине. 

Все пилоты обязаны оставлять в баке как минимум 1 литр топлива для проверки после финиша. Однако в баке Феттеля набралось только 0,3 литра. Технический делегат FIA уже передал дело Себастьяна на рассмотрение судьям.

В техническом регламенте Ф1 не прописано четкое наказание за подобное нарушение. Но в прошлый раз, когда это произошло в 2012 году с тем же Феттелем, а также Льюисом Хэмилтоном, они оба были исключены из результатов сессии.

В случае дисквалификации Феттеля, Льюис Хэмилтон поднимется на вторую строчку, а третье место достанется Карлосу Сайнсу. 

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