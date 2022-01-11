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Формула 1 Новости

В Maserati допустили возвращение в Ф1. Но не в ближайшие годы

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, Редактор

Пока марка намерена сосредоточиться только на борьбе в Формуле Е

В Maserati допустили возвращение в Ф1. Но не в ближайшие годы

Сегодня стало известно о том, что с 2023 года Maserati придет в чемпионат Формулы Е. Это первое возвращение итальянской марки в гонки на машинах с открытыми колесами с 1957 года, когда заводская команда Maserati выступала в Формуле 1.

На презентации по случаю этого события у главы итальянского бренда Давиде Грассо спросили о других планах участия в гонках и, в первую очередь, о Формуле 1.

«Есть, конечно, еще один чемпионат, который возглавляет мой друг Стефано Доменикали, вы об этом спрашиваете? – ответил Грассо на вопрос издания RaceFans.com. – Мы пока с этим подождем, но время покажет. Сейчас мы сосредоточены на Формуле Е, для нас это уже большой шаг.

Конечно, Формула 1 остается вершиной автоспорта, это определяющий чемпионат из всех автомобильных гонок. Maserati там уже побеждала, мы выиграли титул с Хуаном-Мануэлем Фанхио много лет назад. Так что вопрос о возвращении имеет право быть. Но сейчас об этом речи не идет».

Марка Maserati входит в образованный год назад концерн Stellantis. Он уже присутствует в Формуле 1 с другим своим брендом – Alfa Romeo. Кроме того, хотя Ferrari является независимой компанией и не входит в Stellantis, у нее те же основные акционеры, что и у упомянутого автоконцерна.

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