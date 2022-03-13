В Маньи-Куре нацелились вернуть Гран При Франции

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Автодром «Невер – Маньи-Кур», от названия которого для простоты обычно оставляют только вторую часть, принимал Гран При Франции с 1991 по 2008 год. После этого чемпионат мира уехал и с этой трассы, и вообще из Франции.

Однако спустя десять лет история гонки возобновилась – с 2018-го она проходит в Ле-Кастелле близ Марселя. Этот этап на плохом счету у боссов Ф1, так как местные организаторы не в состоянии ничего сделать с постоянными пробками на окрестных дорогах, из-за которых путь на Гран При растягивается на много часов.

В этой связи появилась идея вернуть Гран При в Маньи-Кур. Ее главным инициатором стал глава соседнего Невера Дени Тюрьо. О своих планах он рассказал в интервью нашим коллегам из французской редакции Motorsport.com.

«Я пытаюсь вернуть Формулу 1, – объяснил мэр. – Мы уже заявляли о своих планах в прошлом году, когда отменили [июньский] Гран При Турции. Думаю, сейчас у нас тоже есть шанс, если вспомнить об отмене гонки в России.

Почему бы, например, вместо этого не организовать у нас Гран При Европы. Мы провели уже несколько встреч с президентом [французской гоночной федерации] FFSA Николя Дешо. Моя главная идея в том, чтобы разные трассы объединили усилия и принимали этап по очереди, а не тянули одеяло каждый на себя»

Он добавил: «Сегодня проведение Гран При дорого обходится местным властям. Так было всегда, но теперь собирать зрителей на трибунах куда сложнее. У нас в общей сложности 150 тысяч мест, и нам не заполнить их все. Так что я предложил Кристиану Эстрози и Рено Муселье [из оргкомитета гонки в Ле-Кастелле] принимать Гран При по очереди после того, как истечет их нынешний пятилетний контракт с Ф1.

Мы уже начали обсуждать эту идею. Понятно, что во время COVID на первый план вышли другие задачи. Но сейчас у них тоже сложности с посещаемостью, денег от местных властей не хватает, нужна поддержка на государственном уровне. Я обратился к президенту Макрону.

Думаю, нам удастся найти решение. Мне известно, что сейчас каждый Гран При Франции приносит убытки. Потому логично поделить гонки между двумя трассами. Тогда финансовая нагрузка станет меньше».

Сейчас организаторы французского этапа платят Ф1 промоутерский взнос в размере 22 миллионов долларов ежегодно. Контракт на проведение гонки на трассе «Поль Рикар» истекает в конце 2022 года.

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