В Малайзии исключили возвращение Ф1, назвав ее слишком дорогой
Пока одни страны стремятся попасть в календарь Ф1, другие смотрят на ситуацию более прагматично
Формула 1 впервые приехали в Малайзию в 1999 году – страна стала первой, получившей Гран При без непременной прежде «богатой гоночной истории». В известном смысле именно этап на «Сепанге» стал предтечей множества других этапов по всему миру, которые появились потом.
Однако гонка 2017 года стала для Малайзии последней. Страна до сих пор принимает этап MotoGP, но к возвращению Ф1 – даже с учетом последних изменений в спорте – там не стремятся.
«Формула 1 слишком дорогая, – цитирует местное издание The Vibes министра по делам молодежи и спорта Ханну Йео. – Мы пока ждем от правительства хотя бы 20 миллионов рингитов ($4,5 млн – прим.ред.) на реконструкцию гоночного комплекса.
Если бы проведение Ф1 зависело только от нашего желания, мы бы уже принимали Гран При. Но деньгам [которые необходимы на промоутерский контракт] сейчас есть более срочное применение».
В последнее время в паддоке активно обсуждают желание боссов Ф1 провести в сезоне-2024 в общей сложности 25 Гран При. Новости о желающих попасть в этот список регулярно приходят из самых разных уголков мира. В то же время, традиционные европейские гонки сейчас остаются под серьезным прессингом.
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