В Майами согласились переделать трассу

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По ходу Гран При Майами гонщики Формулы 1 остались недовольны двумя моментами: во-первых, никому не понравилось покрытие трассы у стадиона «Хард Рок», не способное выдерживать нагрузки.

Во-вторых, многие не оценили медленную секцию перед самой длинной прямой, и прежде всего – «эску» из 14-го и 15-го поворотов. Льюису Хэмилтону она напомнила прокатный картодром на парковке торгового центра, где он катался в детстве.

При этом промоутеры гонки сознательно включили в конфигурацию этот участок, который назвали «генератором ошибок».

Том Гарфинкель, управляющий партнер Гран При Майами, на пресс-конференции в воскресенье заверил, что организаторы открыты к любым предложениям по переделке трассы на будущее.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, он сказал: «Мы изменим все, что потребуется, ради улучшения трассы. Думаю, в случае с шиканой можно говорить, что мы недостаточно хорошо объяснили ее предназначение.

Это своего рода неизбежное зло, которое дало нам возможность получить достаточно длинную трассу, оставшаяся часть которой вышла отличной.

Сам этот участок весьма сложен, так как нужно было замедлить машины, а достаточного пространства у нас не было.

Из разговоров с представителями Ф1 и FIA я сделал вывод, что есть возможность внести определенные изменения, чтобы сделать трассу еще лучше. Но это все будет равно неизбежное зло, так как [в этом месте] машины так или иначе надо замедлить».

Гарфинкель признал проблемы с асфальтом, однако пообещал разобраться с ними к 2023 году.

«Мы занимаемся этим, – рассказал он. – И теперь хотим все сделать правильно. Если пилоты не смогут ехать вне траектории, то обгонов будет мало, а это плохо.

Я хочу, чтобы у нас было как можно больше обгонов. Так что тут нужно будет серьезно постараться.

Мы внесем все изменения, которые потребуются, чтобы сделать трассу как можно лучше».