Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Технический анализ: Ferrari резко поменяла планы по ходу Гран При Следующая / Оба пилота Aston Martin начнут гонку в Майами с пит-лейна
Формула 1 / Гран При Майами Новость

В Майами согласились переделать трассу

Организаторы этапа во Флориде еще до старта дебютной гонки выразили готовность к следующему году внести в конфигурацию любые изменения, способные повысить зрелищность

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Майами согласились переделать трассу
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу Гран При Майами гонщики Формулы 1 остались недовольны двумя моментами: во-первых, никому не понравилось покрытие трассы у стадиона «Хард Рок», не способное выдерживать нагрузки. 

Во-вторых, многие не оценили медленную секцию перед самой длинной прямой, и прежде всего – «эску» из 14-го и 15-го поворотов. Льюису Хэмилтону она напомнила прокатный картодром на парковке торгового центра, где он катался в детстве. 

При этом промоутеры гонки сознательно включили в конфигурацию этот участок, который назвали «генератором ошибок».

Том Гарфинкель, управляющий партнер Гран При Майами, на пресс-конференции в воскресенье заверил, что организаторы открыты к любым предложениям по переделке трассы на будущее. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com, он сказал: «Мы изменим все, что потребуется, ради улучшения трассы. Думаю, в случае с шиканой можно говорить, что мы недостаточно хорошо объяснили ее предназначение. 

Это своего рода неизбежное зло, которое дало нам возможность получить достаточно длинную трассу, оставшаяся часть которой вышла отличной.  

Сам этот участок весьма сложен, так как нужно было замедлить машины, а достаточного пространства у нас не было.  

Из разговоров с представителями Ф1 и FIA я сделал вывод, что есть возможность внести определенные изменения, чтобы сделать трассу еще лучше. Но это все будет равно неизбежное зло, так как [в этом месте] машины так или иначе надо замедлить».

Гарфинкель признал проблемы с асфальтом, однако пообещал разобраться с ними к 2023 году.  

«Мы занимаемся этим, – рассказал он. – И теперь хотим все сделать правильно. Если пилоты не смогут ехать вне траектории, то обгонов будет мало, а это плохо. 

Я хочу, чтобы у нас было как можно больше обгонов. Так что тут нужно будет серьезно постараться. 

Мы внесем все изменения, которые потребуются, чтобы сделать трассу как можно лучше».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Технический анализ: Ferrari резко поменяла планы по ходу Гран При
Предыдущая новость

Технический анализ: Ferrari резко поменяла планы по ходу Гран При
Следующая новость

Оба пилота Aston Martin начнут гонку в Майами с пит-лейна

Оба пилота Aston Martin начнут гонку в Майами с пит-лейна
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы Гран При Майами
Формула 1

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

Хорнер назвал главную тактическую ошибку Ferrari в Майами Гран При Майами
Формула 1

Хорнер назвал главную тактическую ошибку Ferrari в Майами

Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта Гран При Майами
Формула 1

Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта

Самое важное:

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»
Формула 1 Формула 1

FIA: Мы не можем запретить Ф1 проводить Гран При в дни «Ле-Мана»

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте
Формула 1 Формула 1

Перес начал переговоры с Red Bull о новом контракте

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы
Формула 1 Формула 1

В Mercedes задумались об отказе от «беспонтонной» схемы

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.