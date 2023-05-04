В Майами переделали все зоны DRS

Еще зимой спортивные руководители Ф1 приняли решение сократить протяженноcть зон DRS на трассах чемпионата. Анализ данных прошлого сезона показал, что гонщикам стало слишком просто обгонять соперников, используя подвижную плоскость крыла.

В преддверии пятого этапа сезона-23, который в этот уик-энд примет городская трасса в Майами, были опубликованы изменения в расположении двух их трех зон. Причем местонахождение точки замера отрыва и вовсе поменяли во всех трех случаях.

Применительно к первой зоне она прежде находилась в 90 метрах после восьмого поворота (схема трассы приведена ниже), а теперь ее перенесли на семь метров против хода движения.

Сама первая зона начинается через 105 метров после девятого поворота – тогда как в 2022-м крыло можно было открыть на 38 метров раньше.

Второй участок использования DRS расположен на самой длинной прямой между 16-м и 17-м поворотами. Точка замера находится в 70 метрах после 16-го (против 73 м год назад), а сама зона начинается через 525 метров от начала прямой – на 75 метров позже, чем в дебютном Гран При Майами.

Наконец, третья и финальная зона сохранила свое расположение на стартовой прямой, начиная от апекса 19-го поворота, но и для нее точку замера перенесли – вместо 15 метров после 17-го поворота она будет располагаться через 19 метров.

Неделю назад FIA уже сократила протяженность участков использования DRS в Баку. После финиша пилоты жаловались, что это еще больше осложнило им возможности для обгона.

Кроме того, в Майами уложили новый асфальт – год назад он не понравился участникам – и внесли небольшие изменения в конфигурацию 15-го поворота, медленной «эски». Также в нескольких местах за счет переноса бетонных стенок и барьеров из шин удалось увеличить зоны безопасности.

Трасса Гран При Майами Фото: Liberty Media