В Майами объявили точную дату гонки Ф1 в 2022 году

В этом году руководители Формулы 1 не спешат показывать календарь, потому нам остается лишь гадать, каким может быть следующий сезон чемпионата. В СМИ можно увидеть многочисленные предсказания на этот счет, но пока их можно назвать лишь догадками.

Между тем, про одну дату уже можно говорить со всей определенностью. В Майами назвали дату дебютного Гран При у стадиона Хард Рок. Уик-энд пройдет 6-8 мая 2022 года.

«Мы работаем с полной самоотдачей, чтобы построить трассу, которая обеспечит классные гонки и понравится болельщикам, – сказал управляющий партнер Гран При Майами Том Гарфинкель. – Энтузиазм не знает границ, все очень ждут этапа, так что мы рады объявить дату его проведения, чтобы люди могли строить свои планы».

Недавно подключившийся к американскому проекту Ричард Креган, который прежде был консультантом российского этапа в Сочи, добавил: «Не сомневаюсь, что Формула 1 и ее болельщики будут потрясены тем, что увидят в следующем мае. Возведение трассы идет в соответствии с планами, а вслед за подтверждением даты мы готовимся поделиться деталями проекта, который обещает стать ценным пополнением в календаре Ф1».

Выбранная дата позволяет сделать вывод, что в марте и апреле Формула 1 проведет несколько гонок за пределами Европы, а после Майами стоит ждать сдвоенных гонок в Барселоне и Монако.

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