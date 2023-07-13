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В Мадриде анонсировали скорый контракт с Формулой 1

Представители выставочного комплекса Ifema заверили, что гонка появится в календаре чемпионата уже в ближайшее время и пройдет на их территории

Хосе Карлос де Селис
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Выставочный комплекс Ifema, который собирается принять Гран При Мадрида

Планы проведения Гран При Мадрида вышли на финишную прямую. Слухи о появлении новой гонки в испанской столице начали циркулировать в паддоке в конце весны, а сейчас проект уже достиг такой стадии готовности, когда подписание контракта с Ф1 не вызывает у его авторов никаких сомнений. 

«Я точно знаю, когда мы скрепим соглашение подписями», – рассказал репортерам Europa Press президент исполкома Ifema Madrid Хосе Висенте де лос Мосос. Он не раскрыл деталей, но поделился планами о будущей гонке. 

Трасса должна быть проложена частично по городским улицам, а частично – по территории выставки. Также на территории Ifema разместятся комплекс боксов, пункт управления гонкой и паддок с гостевыми зонами – в общей сложности 12 зданий. 

Ожидается, что Мадрид будет ежегодно получать от Гран При до 500 миллионов евро косвенных доходов. При этом столичные организаторы не хотят конфликтовать с соседями из Барселоны и рассчитывают на включение в календарь обеих испанских гонок.

«Если так получится, я буду очень рад, но все же хотел бы говорить и отвечать только за мадридский проект», – объяснил де лос Мосос.

Он добавил, что национальная федерация в курсе переговоров Мадрида с Ф1. При этом в пресс-службе чемпионата мира Motorsport.com сообщили, что диалог с промоутерами из Мадрида и Барселоны продолжается, но говорить о каких-то итогах пока преждевременно. 

Выставочный комплекс Ifema известен тем, что именно там прошла первая в истории официальная выставка Ф1

Ранее Формула 1 девять раз приезжала в Мадрид с 1968 по 1981 год, когда национальный Гран При принимала местная трасса «Харама».

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Фото: Peugeot Sport

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