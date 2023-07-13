В Мадриде анонсировали скорый контракт с Формулой 1
Представители выставочного комплекса Ifema заверили, что гонка появится в календаре чемпионата уже в ближайшее время и пройдет на их территории
Планы проведения Гран При Мадрида вышли на финишную прямую. Слухи о появлении новой гонки в испанской столице начали циркулировать в паддоке в конце весны, а сейчас проект уже достиг такой стадии готовности, когда подписание контракта с Ф1 не вызывает у его авторов никаких сомнений.
«Я точно знаю, когда мы скрепим соглашение подписями», – рассказал репортерам Europa Press президент исполкома Ifema Madrid Хосе Висенте де лос Мосос. Он не раскрыл деталей, но поделился планами о будущей гонке.
Трасса должна быть проложена частично по городским улицам, а частично – по территории выставки. Также на территории Ifema разместятся комплекс боксов, пункт управления гонкой и паддок с гостевыми зонами – в общей сложности 12 зданий.
Ожидается, что Мадрид будет ежегодно получать от Гран При до 500 миллионов евро косвенных доходов. При этом столичные организаторы не хотят конфликтовать с соседями из Барселоны и рассчитывают на включение в календарь обеих испанских гонок.
«Если так получится, я буду очень рад, но все же хотел бы говорить и отвечать только за мадридский проект», – объяснил де лос Мосос.
Он добавил, что национальная федерация в курсе переговоров Мадрида с Ф1. При этом в пресс-службе чемпионата мира Motorsport.com сообщили, что диалог с промоутерами из Мадрида и Барселоны продолжается, но говорить о каких-то итогах пока преждевременно.
Выставочный комплекс Ifema известен тем, что именно там прошла первая в истории официальная выставка Ф1.
Ранее Формула 1 девять раз приезжала в Мадрид с 1968 по 1981 год, когда национальный Гран При принимала местная трасса «Харама».
На улицах Мадрида: Карлос Сайнс, Лукас Крус, Peugeot Sport
Фото: Peugeot Sport
Мнение: чем переход в AlphaTauri опасен для Риккардо
«Он рассуждает о справедливости». Монтойя посмеялся над Льюисом
Самое важное:
«Он рассуждает о справедливости». Монтойя посмеялся над Льюисом
«Он рассуждает о справедливости». Монтойя посмеялся над Льюисом «Он рассуждает о справедливости». Монтойя посмеялся над Льюисом
В Мадриде анонсировали скорый контракт с Формулой 1
В Мадриде анонсировали скорый контракт с Формулой 1 В Мадриде анонсировали скорый контракт с Формулой 1
Мнение: чем переход в AlphaTauri опасен для Риккардо
Мнение: чем переход в AlphaTauri опасен для Риккардо Мнение: чем переход в AlphaTauri опасен для Риккардо
Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года
Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года Расселл: McLaren сохранит уровень Сильверстоуна до конца года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.