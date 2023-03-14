В Лондоне задумали провести городскую гонку Ф1
В районе бывших доков к востоку от центра британской столицы в рамках глобальной реконструкции предложили запланировать гоночную трассу
Мастер-план трансформации бывшего промышленного района предложили компания экспертная компания LDN Collective и консультативная фирма DAR.
Они планируют создать в Доклендсе «всемирно узнаваемую прибрежную зону для спорта, отдыха и развлечений», куда войдет и гоночная трасса для Гран При Лондона.
Она должна иметь 22 поворота и протяженность 5,8 км со оценочным временем круга в 1 минуту и 42 секунды. Конфигурация спроектировала так, чтобы пилотам приходилось несколько раз серьезно тормозить – по замыслу авторов, это улучшит возможности для обгона.
Схема трассы для Гран При Лондона
Фото: dar and LDN Collective
Конфигурация нового кольца больше всего похожа не Баку и Джидду. Планируется, что Гран При Лондона не заменит классическую гонку в Сильверстоуне, а получит место в календаре наравне с ней.
При этом временные трибуны для зрителей планируется устанавливать на плавучих платформах, чтобы они не занимали место, когда трасса не принимает соревнований. Пит-лейн запланирован крытым – такой опыт уже использовался на лондонском этапе Формулы Е и получил неоднозначные отзывы.
Глава LDN Collective Макс Фаррелл отметил: «ы знаем, что самой Формуле 1 будет интересно провести здесь этап. А мы создали трассу, которая отвечает всем требованиям.
Мы уже обсудили свои планы с городскими властями, которые отвечают за развитие этой зоны, и надеемся, что наши идеи соответствуют их замыслам.
С Ф1 или без нее, предлагаемая трансформация будет очень полезной для Лондона и всей страны, которая выходит из пандемии».
Провести Гран При на лондонских улицах хотел еще Берни Экклстоун, британская столица принимала уличное шоу Ф1, однако национальный этап чемпионата мира по-прежнему проходит в Сильверстоуне.
Как стало известно Motorsport.com, сейчас LDN Collective и DAR ведут переговоры с руководством Формулы 1.
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