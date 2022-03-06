В Красной воде появятся «сосиски»

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В официальном аккаунте трассы в Спа в твиттере появились новые фотографии, на которых показан ход реконструкции автодрома. На сей раз он касался легендарной связки поворотов Красная вода и Радийон.

В твите говорится о смене покрытия трассы, однако более всего обращают на себя внимание новые поребрики, которые за свою характерную выпуклую и изогнутую форму принято называть «сосисками». Их явно устанавливают с целью заставить гонщиков соблюдать пределы трассы и проходить связку на меньших скоростях.

Именно это место в Спа в последние годы критиковалось за то, что оно очень опасное. В 2019 году в аварии в Формуле 2 именно там погиб французский гонщик Франсуа Юбер. В прошлом году в Спа случилась массовая авария в W Series, в которой к счастью никто не пострадал.