В компании Ford подтвердили интерес к Ф1
Слухи о возможности сотрудничества с Red Bull получают все новые подтверждения
В декабре прошлого года гоночные СМИ активно обсуждали возможность сотрудничества Red Bull и Ford с 2026 года, когда Формула 1 перейдет на новые моторы. Новые силовые установки будут собирать в Милтон-Кинсе и использоваться в Гран При под брендом «Голубого овала».
В самой компании Ford все это время никак не комментировали такую возможность.
Однако в недавнем интервью Motorsport.com глава гоночного подразделения Ford Performance Марк Рашбрук подтвердил, что последние изменения в спорте сделали его более привлекательным для производителя.
«Формула 1 становится все сильнее и продолжает расти как в США, так и в глобальном масштабе, – рассказал он. – Они смогли создать отличные гонки и высокую конкуренцию. Это по-прежнему вершина автоспорта, но они начали обращаться к массовой аудитории, используя инструменты вроде [документального сериала] Drive to Survive.
Нашей компании гонки нужны ради инноваций передачи технологий и возможности учиться. Кроме того, это маркетинговый инструмент. Сейчас ситуация изменилась, и вопрос участия явно заслуживает рассмотрения».
На уточняющий вопрос о возможности запуска программы в Ф1 с 2026 года Рашбрук ответил: «Мы не комментируем слухи, но наше отношение ко всем гоночным чемпионатам одно и то же. Мы должны разобраться и понять их, а затем принимать решение, есть смысл участвовать там или нет».
Представитель Ford добавил, что решение Ф1 перейти на «зеленое» топливо также отвечает интересам компании: «Нам это интересно, но мы уже занимаемся этим в других сериях. В WRC такое топливо используют с прошлого года, что позволило нам многому научиться».
Недавно Майкл Андретти подал заявку на выступления в Ф1 совместно с Cadillac. И хотя для Ford материнская компания этого бренда GM является принципиальным конкурентом, Рашбрук объяснил, что такие планы едва ли не повлияют на решение «Голубого овала».
«Эти вещи не обязательно связаны, – объяснил он. – Но нам будет интересно посмотреть, что у них получится и смогут ли они стать 11-й командой».
С 2000 по 2004 год в Формуле 1 выступала заводская команда Ford – Jaguar F1. Кроме того, компания долгое время поставляла командам свои моторы и до сих пор является рекордсменом Ф1 по числу побед в Гран При.
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