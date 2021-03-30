В команде Мазепина озвучили свои максимальные амбиции на сезон-2021

Дебютный этап нового сезона Формулы 1 показал, что в задней части пелотона произошли перестановки: если несколько последних лет главным аутсайдером была команда Williams, то на Гран При Бахрейна и в квалификации, и в гонке последними по скорости оказались представители Haas.

Никита Мазепин с Миком Шумахером в субботу стали 19-м и 20-м, а в воскресенье россиянин попал в аварию уже на старте, а немецкий пилот проехал под клетчатый флаг самым последним.

По словам главы Haas Гюнтера Штайнера, если реально оценивать свои силы, то в нынешнем сезоне нацеливаться стоит разве что на борьбу с ближайшими соперниками.

«Я бы сказал, что если мы навяжем сражение Williams, то этого будет достаточно, – объяснил он. – Знаете, я предпочитаю оставаться максимальным реалистом. И мы не станем статить силы и ресурсы на что-то большее».

Он добавил: «Думаю, самого большого прогресса мы можем добиться в том, чтобы как можно лучше подготовить своих пилотов. Прежде всего мы хотим дать им как можно больше опыта, чтобы они были готовы пересесть в более быструю машину, которую мы планируем для них подготовить к следующему году».

Дополнительная информация: Олег Карпов