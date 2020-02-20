В команде Квята рады, что не поедут в Китай
Франц Тост усомнился, что эпидемия коронавируса позволит провести гонку в Шанхае в этом сезоне.
В связи с эпидемией коронавируса в Китае Формула 1 приняла решение на неопределенный срок отложить Гран При в Шанхае. Этап должен был пройти в середине апреля, но руководство серии побоялось, что к тому времени китайским властям не удастся погасить эпидемию.
Руководитель AlphaTauri Франц Тост считает, что решение не ехать в Китай было правильным.
«FIA и FOM приняли правильное решение не ехать в Китай в текущих обстоятельствах, потому что здоровье и безопасность всех сотрудников, всех людей – самый важный фактор».
Тост полагает, что для Китая могут найти место в конце сезона, но сомневается, что в стране к тому времени кончится эпидемия.
«Посмотрим, сумеем ли мы найти этапу место в конце сезона. В первую очередь, им надо решить проблему здравоохранения. И я сомневаюсь, что они смогут сделать это в такие сроки, чтобы ехать туда было безопасно. Если будет возможность – конечно, поедем в конце сезона. Если коронавирус будет под контролем, то мы сможем найти решение».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
В команде Квята рады, что не поедут в Китай
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