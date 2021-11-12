В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo

Вот уже несколько недель в пелотоне Формулы 1 на 2022 год остается всего одна вакансия. Alfa Romeo пока не объявила, кто будет выступать в ее составе вместе с Валттери Боттасом. При этом после недавнего срыва сделки с американцами из Andretti количество возможных вариантов резко сократилось.

Основным кандидатом является претендент на титул в Формуле 2 Гуанью Чжоу, чьи китайские спонсоры готовы серьезно пополнить бюджет команды. У Антонио Джовинацци, который выступал за Alfa Romeo три последних года, такой поддержки нет, а события последних гонок сыграли против итальянца: он не использует свои шансы и много спорит с командой.

Ожидается, что официальное объявление Alfa Romeo будет сделано в паузе между Гран При Бразилии и Катара. Между тем, в социальных сетях появился снимок из Китая:

В салоне одного из местных дилеров Alfa Romeo можно увидеть витрину с портретами Чжоу. Если верить публикации, здесь написано: «Поздравляем Чжоу, который стал первым китайским пилотов Формулы 1».

Сейчас Гуанью идет вторым в общем зачете Ф2. Заключительные этап серии пройдут 4-5 и 11-12 декабря.