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Формула 1 Новость

В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo

Автор:
, Ответственный редактор

Дилеры Alfa Romeo в КНР, сами того не желая, раскрыли предстоящий анонс команды из Хинвиля

В Китае поздравили Чжоу с переходом в Alfa Romeo

Вот уже несколько недель в пелотоне Формулы 1 на 2022 год остается всего одна вакансия. Alfa Romeo пока не объявила, кто будет выступать в ее составе вместе с Валттери Боттасом. При этом после недавнего срыва сделки с американцами из Andretti количество возможных вариантов резко сократилось.

Основным кандидатом является претендент на титул в Формуле 2 Гуанью Чжоу, чьи китайские спонсоры готовы серьезно пополнить бюджет команды. У Антонио Джовинацци, который выступал за Alfa Romeo три последних года, такой поддержки нет, а события последних гонок сыграли против итальянца: он не использует свои шансы и много спорит с командой. 

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Ожидается, что официальное объявление Alfa Romeo будет сделано в паузе между Гран При Бразилии и Катара. Между тем, в социальных сетях появился снимок из Китая: 

 

В салоне одного из местных дилеров Alfa Romeo можно увидеть витрину с портретами Чжоу. Если верить публикации, здесь написано: «Поздравляем Чжоу, который стал первым китайским пилотов Формулы 1».

Сейчас Гуанью идет вторым в общем зачете Ф2. Заключительные этап серии пройдут 4-5 и 11-12 декабря.

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