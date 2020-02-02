В Хересе нацелились добиться сделки с Ф1 к началу лета

Выступая перед испанскими СМИ, член парламента Андалусии Хуан Марин подтвердил факт переговоров с Liberty Media о том, чтобы впервые с 1997 года вернуть Формулу 1 на трассу в Хересе.

«Некоторые говорят, что уже все решено, но я ничего не буду объявлять, пока не увижу подписанный контракт, – цитирует его Andalucia Informacion. – Переговоры все еще продолжаются, и ожидается, что все станет известно в мае или июне. Формула 1 нас очень интересует, как в Хересе, так и в Андалусии. Но есть и другие заинтересованные страны. Гонка потребует больших инвестиций, нужно будет провести работы на трассе.

В переговорах участвуют и другие стороны, не только власти Андалусии. В этом смысле мы продолжаем переговоры и работаем с муниципальным советом Хереса, но я не могу сказать, что есть что-то окончательно решенное».

Сейчас трасса в Хересе изредка используется командами Ф1 на частных тестах, в то время как гонки проводятся на «Каталунье» (контракт с последней рассчитан только на 2020-й).

Согласно неофициальной информации, Андалусия будет платить Ф1 25 миллионов долларов в рамках трехлетнего соглашения, рассчитанного с 2021-го по 2023 год.