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Формула 1 / Гран При Вьетнама / Новость

В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства

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В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
5 дек. 2019 г., 11:54

Вьетнамские организаторы добавили новый поворот гоночному кольцу, где уже следующей весной пройдет дебютный Гран При Формулы 1.

Изменения коснулись финального сектора – это верхний левый угол на схеме. Там из соображений безопасности добавили новый поворот, что увеличило их общее количество до 23, а длину круга – с 5565 до 5607 метров. 

По словам генерального директора Vietnam Grand Prix Corporation Ле Нгок Чи, инициаторами изменений выступила Формула 1.

«Мы немного изменили 22-й и 23-й повороты, – рассказала она Motorsport.com. – Это городская трасса, так что ее надо корректировать, исходя из реальной ситуации на местности. Важно сделать так, чтобы она отвечала всем требованиям FIA и Ф1. 

Мы работаем в тесном сотрудничестве с ними, чтобы гарантировать пилотам наивысший уровень безопасности, а также создать интересную конфигурацию, которая даст им возможность демонстрировать свое мастерство». 

Он добавил: «Окончательная конфигурация будет определена совсем скоро. Все увидят, что изменения совсем небольшие. От дополнительного поворота общий характер трассы не изменился, но она стала безопаснее, а это самое важное».

Как показывают наши фото, сейчас в столице Вьетнама активно идет укладка асфальта.  

По словам Чи, работы продвигаются по графику: «Все идет по плану, что очень нас радует. До конца года трасса будет готова. Она задействует существующие улицы, а другую часть мы строим с нуля. Новая часть уже полностью проложена. 

Сейчас идет укладка асфальта. У него много слоев, но все они должны быть закончены до конца декабря. После этого мы займемся всем остальным. 

У нас будет еще три месяца – с января до конца марта. Кажется, что это большой срок для ограждений и прочего, но нам важно иметь запас, потому важно и дальше выдерживать график. Так что три месяца – это как раз столько, сколько нам нужно».

Гран При Вьетнама пройдет 3-5 мая 2020 года. 

Слайдер
Список

Рендер трассы Гран при Вьетнама

Рендер трассы Гран при Вьетнама
1/6

Фотограф: Пресс-служба FIA

Работы на трассе Ф1 в Ханое

Работы на трассе Ф1 в Ханое
2/6

Фотограф: Sports Marketing Group

Работы на трассе Ф1 в Ханое

Работы на трассе Ф1 в Ханое
3/6

Фотограф: Sports Marketing Group

Работы на трассе Ф1 в Ханое

Работы на трассе Ф1 в Ханое
4/6

Фотограф: Sports Marketing Group

Работы на трассе Ф1 в Ханое

Работы на трассе Ф1 в Ханое
5/6

Фотограф: Sports Marketing Group

Работы на трассе Ф1 в Ханое

Работы на трассе Ф1 в Ханое
6/6

Фотограф: Sports Marketing Group

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Вьетнама Билеты
Автор Джонатан Нобл

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