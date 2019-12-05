В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства
Вьетнамские организаторы добавили новый поворот гоночному кольцу, где уже следующей весной пройдет дебютный Гран При Формулы 1.
Изменения коснулись финального сектора – это верхний левый угол на схеме. Там из соображений безопасности добавили новый поворот, что увеличило их общее количество до 23, а длину круга – с 5565 до 5607 метров.
По словам генерального директора Vietnam Grand Prix Corporation Ле Нгок Чи, инициаторами изменений выступила Формула 1.
«Мы немного изменили 22-й и 23-й повороты, – рассказала она Motorsport.com. – Это городская трасса, так что ее надо корректировать, исходя из реальной ситуации на местности. Важно сделать так, чтобы она отвечала всем требованиям FIA и Ф1.
Мы работаем в тесном сотрудничестве с ними, чтобы гарантировать пилотам наивысший уровень безопасности, а также создать интересную конфигурацию, которая даст им возможность демонстрировать свое мастерство».
Он добавил: «Окончательная конфигурация будет определена совсем скоро. Все увидят, что изменения совсем небольшие. От дополнительного поворота общий характер трассы не изменился, но она стала безопаснее, а это самое важное».
Как показывают наши фото, сейчас в столице Вьетнама активно идет укладка асфальта.
По словам Чи, работы продвигаются по графику: «Все идет по плану, что очень нас радует. До конца года трасса будет готова. Она задействует существующие улицы, а другую часть мы строим с нуля. Новая часть уже полностью проложена.
Сейчас идет укладка асфальта. У него много слоев, но все они должны быть закончены до конца декабря. После этого мы займемся всем остальным.
У нас будет еще три месяца – с января до конца марта. Кажется, что это большой срок для ограждений и прочего, но нам важно иметь запас, потому важно и дальше выдерживать график. Так что три месяца – это как раз столько, сколько нам нужно».
Гран При Вьетнама пройдет 3-5 мая 2020 года.
Рендер трассы Гран при Вьетнама
Фотограф: Пресс-служба FIA
Работы на трассе Ф1 в Ханое
Фотограф: Sports Marketing Group
Работы на трассе Ф1 в Ханое
Фотограф: Sports Marketing Group
Работы на трассе Ф1 в Ханое
Фотограф: Sports Marketing Group
Работы на трассе Ф1 в Ханое
Фотограф: Sports Marketing Group
Работы на трассе Ф1 в Ханое
Фотограф: Sports Marketing Group
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Вьетнама Билеты
|Автор
|Джонатан Нобл
В Ханое изменили конфигурацию трассы в процессе строительства
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