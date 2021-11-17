В Катаре объяснили, почему в гонке будет много обгонов

В этот уик-энд Формула 1 впервые проведет этап в Катаре – трасса, хорошо знакомая поклонникам MotoGP, примет участников 20-го этапа сезона.

Конфигурация гоночного кольца длиной 5380 метров включает 16 поворотов. Ожидается, что команды будут использовать здесь конфигурацию с высоким уровнем прижимной силы, из-за чего обгонять соперников едва ли окажется просто.

Однако Амро Аль-Хамад – глава автомобильной и мотоциклетной федераций страны – заверил Motorsport.com, что скучной предстоящая гонка точно не станет.

«Ни у кого нет данных отсюда, никто не выступал тут раньше, а это точно добавит непредсказуемости», – объяснил он. Строго говоря, эта фраза не вполне верна, так как Серхио Перес в 2009 году выступал в Катаре на этапе серии GP2 Asia. Правда, по признанию самого мексиканца, он уже практически ничего не помнит про тот уик-энд.

Аль-Хамад продолжил: «Каждая минута тренировок будет иметь значение, так как пока никто не может быть уверен, какие потребуются настройки шасси. Тактика тоже может быть совсем другой, если говорить об износе шин – у нас быстрая трасса, где есть пара возможностей для обгона.

Говоря с позиций гонщика, можно ожидать большого количества обгонов, вопреки всем тем спекуляциям, которые можно услышать. Говорят, что гонки тут "трамвайные", но это совсем не так».

Перед визитом Ф1 на трассе были проведены необходимые доработки, прежде всего в области безопасности.

«Прежде всего, это барьеры TecPro, – рассказал катарский босс. – Небольшие переделки потребовались на въезде на пит-лейн. Прежде он был в начале 16-го поворота, а теперь перенесен чуть назад, ближе к 15-му.

Старая версия была безопаснее для мотогонщиков, а так лучше подходит для Формулы 1 или других серьезных автогонок. Надеюсь, приезд Ф1 поможет привлечь внимание других серьезных чемпионатов в будущем».

Формула 1 не вернется в Катар в 2022 году, так как в страна пройдет футбольный Мундиаль. Однако затем «Лосаил» будет принимать Гран При на протяжении десяти следующих сезонов.

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