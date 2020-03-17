«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
50 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
64 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
78 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
99 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
120 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
134 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
162 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
169 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
183 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
190 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
204 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
218 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
225 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
239 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
253 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Интервью

«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля

Поделились
Комментарии
«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля
Автор:
17 мар. 2020 г., 02:10

В беседе с Роберто Кинкеро немецкий гонщик поделился откровенными мыслями по поводу завершения карьеры, рассказал о роли денег в своей жизни и вещах, которые считает действительно важными

Это вторая часть интервью, которое Феттель дал в Мельбурне. Первую часть читайте по ссылке:

Читайте также:

Себ, я не стану спрашивать, чем ты будешь заниматься в будущем году – так как всё равно не получу ответа. Но что мне хочется услышать, так это твои взгляды на развитие карьеры в какой-то перспективе. Скажем, на пять лет.

Конечно же, я задумываюсь о таких вещах. У меня есть кое-какие мысли, и если оценивать ситуацию реалистично, то я не собираюсь провести в Ф1 десять следующих лет.

Постой, а как же Кими? Он продолжает гоняться и после 40.

Это настоящий феномен. Но всем прекрасно понятно, что век любого спортсмена ограничен. Идет ли речь о футболе, теннисе, автоспорте или гонках на яхтах, каждый знает, что у него не так много лет, чтобы заниматься этим. 

В каких-то дисциплинах карьера короче, другими можно заниматься дольше, но время все равно ограничено – просто в молодости ты не задумываешься об этом. Если и есть спорт, где нет подобных ограничений, то это шахматы. Там все зависит от работы головы. А вот если ты велосипедист, то все иначе – даже если голова в полном порядке, но начали сдавать ноги, твои шансы падают.

Себастьян Феттель на велосипеде

Себастьян Феттель на велосипеде

Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Когда ты начал задумываться обо всех этих вещах?

Они приходят постепенно. В 20 лет никто не станет размышлять, что ждет его в далеком будущем. Но к тридцати уже начинаешь задавать себе вопросы: «А где я окажусь еще через десяток лет?»

Это странное ощущение. К тебе приходит понимание: оказывается, дело, которым ты занимаешься, не будет с тобой вечно. Даже если ты сам очень хочешь продолжать. 

Было бы глупо просто отмахиваться от этого. Разумеется, я не просыпаюсь каждый день с мыслями о том, что меня ждет через пять лет. Я спокоен и расслаблен, потому что пребываю в весьма благополучной ситуации. Она позволяет мне, когда я решу закончить с Ф1, заниматься множеством разных вещей. 

Может, буду выступать где-то еще. Или останусь в мире гонок, но стану заниматься чем-то совсем другим. Или попробую найти себя за пределами спорта.  

Новый вызов?

Именно так. У меня есть кое-какие идеи, но пока я не принял никаких решений. Пока что я в Формуле 1. 

Себастьян Феттель на Гонка чемпионов за рулем спортпрототипа

Себастьян Феттель на Гонке чемпионов за рулем спортпрототипа

Фото: Хосе-Марио Диас

Приходя в Ferrari пять лет назад, ты нацеливался вернуть команду на вершину. Сейчас цель остается той же, что в 2015-м?

Моя цель не меняется, так как мы ее еще не достигли. Mercedes удавалось опережать нас в последние годы, а значит, миссия не выполнена. Мы выиграли немало гонок. У нас были отличные моменты, но случались и не столь удачные дни. Но, повторюсь, задачи остаются прежними. Я хочу выиграть титул с Ferrari.

Сейчас только у Шарля, Окона и Ферстаппена есть контракты на 2021 год. Это обещает активные события на трансферном рынке в этом году. На кону большие деньги. Айртон Сенна, например, считал самую большую зарплату в паддоке доказательством своего таланта. Как ты смотришь на этот вопрос?

Все зависит от приоритетов – от того, что для тебя важно при принятии решений. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но скажу вот что: если тебя мотивируют деньги, то сражайся за них. И в спорте, и в жизни для многих это самый главный стимул. Но для меня настоящий вопрос в другом: важно понять, когда денег уже достаточно. 

Ты имеешь в виду – определить момент, когда о них уже не задумываешься?

Это ведь касается не только Формулы 1. У нас, конечно, особый мир, где циркулируют огромные суммы, способные погубить людей. Потому, как я уже сказал, важно понимать некоторые границы. 

В какой-то момент деньги просто перестают быть для тебя самым важным в жизни. А желание получать удовольствие от того, что делаешь, остается. У нас такая работа, которая доступна минимальному числу людей. Потому думаю, что каждому, кто носит шлем и комбинезон, важно показывать, насколько он ценит такую возможность. Мы должны радоваться тому, что можем заниматься этим и получать удовольствие. Вот что важно для меня.  

Победа Себастьяна Феттеля на Гран При Сингапура 2019 года

Победа Себастьяна Феттеля на Гран При Сингапура 2019 года

Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images

Можешь ли ты представить себя пилотом в средней по силе команде, но с прежней страстью к гонкам?

Не знаю, я не могу ответить на такой вопрос. Правда, не могу. Я уже был в середине пелотона, но тогда только начинал выступления в Ф1 – за Toro Rosso, какое-то время за Red Bull, но очень быстро мы начали выигрывать.  

Первый год в Toro Rosso мы бились с соперниками где-то с 15-й по 17-ю позицию. Со мной выступал Тонио Льюцци, и наша форма оставляла желать лучшего. Но уже со следующего [2008-го] года дела пошли на лад. Сначала получалось сражаться за 12-е место, потом за десятое, а к концу чемпионата мы стабильно ехали в десятке.  

Это говорит о прямой связи между результатами и целями…

Конечно. Если ты провел десять лет в пятерке лидеров и вдруг оказываешься 15-м, ощущения не самые лучшие. Но если получилось стать 15-м, хотя до этого за всю жизнь ты не поднимался выше 18-го места, то такой результат кажется самым замечательным в мире. Мне кажется, предыстория всегда играет роль. Тем, кто часто побеждал прежде, хочется делать это снова.

Посмотрите на Кими – сейчас у него нет возможности претендовать на победы. Если бы была – он бы с удовольствием делал это. Но в любом случае, гонки остаются для тебя страстью. Они способны сами по себе приносить удовлетворение и радость.  

Читайте также:

Следующая новость
У сотрудника Pirelli из Формулы 1 подтвердили коронавирус

Предыдущая новость

У сотрудника Pirelli из Формулы 1 подтвердили коронавирус
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Местонахождение Альберт-Парк
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Роберто Кинкеро

База данных

ГП Нидерландов

ГП Нидерландов

30 апр. - 3 мая
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Мнение: трус не садится за руль. Формуле 1 нельзя было отменять Гран При Австралии

2
Формула 1

Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса

3
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: почему Генри Форд и Энцо Феррари стали врагами

4
Общая информация

Руководитель издания WTF1 переходит в Motorsport Network на роль директора по цифровой стратегии

5
Формула 1

В Голландии не верят в отмену Гран При, но готовы к переносу

Последние видео

Тишина рождает бурю 00:52
Формула 1

Тишина рождает бурю

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках 02:13
Формула 1

Вместо Гран При Австралии гонщики Red Bull провели заезд на тележках

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1? 14:00
Формула 1

Что отмена Гран При Австралии значит для Формулы 1?

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020 01:29
Формула 1

Как изменился носовой обтекатель Red Bull в сезоне-2020

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1 01:09
Формула 1

Нелегальные тормоза Mercedes в картинках. Что именно запретили чемпионской команде Формулы 1

Самое важное:

«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля
F1

«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля

У сотрудника Pirelli из Формулы 1 подтвердили коронавирус
F1

У сотрудника Pirelli из Формулы 1 подтвердили коронавирус

Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса
F1

Сотрудник McLaren избавился от симптомов коронавируса

7 гонок, которые отменили в последний момент
F1

7 гонок, которые отменили в последний момент

Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако
F1

Формула 1 согласилась перенести Гран При Монако

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
30 апр. - 3 мая
Билеты
7 мая - 10 мая
Билеты
21 мая - 24 мая
Билеты
4 июн. - 7 июн.
Билеты
11 июн. - 14 июн.
Билеты
25 июн. - 28 июн.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.