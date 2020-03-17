«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля
В беседе с Роберто Кинкеро немецкий гонщик поделился откровенными мыслями по поводу завершения карьеры, рассказал о роли денег в своей жизни и вещах, которые считает действительно важными
Это вторая часть интервью, которое Феттель дал в Мельбурне. Первую часть читайте по ссылке:
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Себ, я не стану спрашивать, чем ты будешь заниматься в будущем году – так как всё равно не получу ответа. Но что мне хочется услышать, так это твои взгляды на развитие карьеры в какой-то перспективе. Скажем, на пять лет.
Конечно же, я задумываюсь о таких вещах. У меня есть кое-какие мысли, и если оценивать ситуацию реалистично, то я не собираюсь провести в Ф1 десять следующих лет.
Постой, а как же Кими? Он продолжает гоняться и после 40.
Это настоящий феномен. Но всем прекрасно понятно, что век любого спортсмена ограничен. Идет ли речь о футболе, теннисе, автоспорте или гонках на яхтах, каждый знает, что у него не так много лет, чтобы заниматься этим.
В каких-то дисциплинах карьера короче, другими можно заниматься дольше, но время все равно ограничено – просто в молодости ты не задумываешься об этом. Если и есть спорт, где нет подобных ограничений, то это шахматы. Там все зависит от работы головы. А вот если ты велосипедист, то все иначе – даже если голова в полном порядке, но начали сдавать ноги, твои шансы падают.
Себастьян Феттель на велосипеде
Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images
Когда ты начал задумываться обо всех этих вещах?
Они приходят постепенно. В 20 лет никто не станет размышлять, что ждет его в далеком будущем. Но к тридцати уже начинаешь задавать себе вопросы: «А где я окажусь еще через десяток лет?»
Это странное ощущение. К тебе приходит понимание: оказывается, дело, которым ты занимаешься, не будет с тобой вечно. Даже если ты сам очень хочешь продолжать.
Было бы глупо просто отмахиваться от этого. Разумеется, я не просыпаюсь каждый день с мыслями о том, что меня ждет через пять лет. Я спокоен и расслаблен, потому что пребываю в весьма благополучной ситуации. Она позволяет мне, когда я решу закончить с Ф1, заниматься множеством разных вещей.
Может, буду выступать где-то еще. Или останусь в мире гонок, но стану заниматься чем-то совсем другим. Или попробую найти себя за пределами спорта.
Новый вызов?
Именно так. У меня есть кое-какие идеи, но пока я не принял никаких решений. Пока что я в Формуле 1.
Себастьян Феттель на Гонке чемпионов за рулем спортпрототипа
Фото: Хосе-Марио Диас
Приходя в Ferrari пять лет назад, ты нацеливался вернуть команду на вершину. Сейчас цель остается той же, что в 2015-м?
Моя цель не меняется, так как мы ее еще не достигли. Mercedes удавалось опережать нас в последние годы, а значит, миссия не выполнена. Мы выиграли немало гонок. У нас были отличные моменты, но случались и не столь удачные дни. Но, повторюсь, задачи остаются прежними. Я хочу выиграть титул с Ferrari.
Сейчас только у Шарля, Окона и Ферстаппена есть контракты на 2021 год. Это обещает активные события на трансферном рынке в этом году. На кону большие деньги. Айртон Сенна, например, считал самую большую зарплату в паддоке доказательством своего таланта. Как ты смотришь на этот вопрос?
Все зависит от приоритетов – от того, что для тебя важно при принятии решений. Не хочу ни на кого показывать пальцем, но скажу вот что: если тебя мотивируют деньги, то сражайся за них. И в спорте, и в жизни для многих это самый главный стимул. Но для меня настоящий вопрос в другом: важно понять, когда денег уже достаточно.
Ты имеешь в виду – определить момент, когда о них уже не задумываешься?
Это ведь касается не только Формулы 1. У нас, конечно, особый мир, где циркулируют огромные суммы, способные погубить людей. Потому, как я уже сказал, важно понимать некоторые границы.
В какой-то момент деньги просто перестают быть для тебя самым важным в жизни. А желание получать удовольствие от того, что делаешь, остается. У нас такая работа, которая доступна минимальному числу людей. Потому думаю, что каждому, кто носит шлем и комбинезон, важно показывать, насколько он ценит такую возможность. Мы должны радоваться тому, что можем заниматься этим и получать удовольствие. Вот что важно для меня.
Победа Себастьяна Феттеля на Гран При Сингапура 2019 года
Фото: Эндрю Хон / Motorsport Images
Можешь ли ты представить себя пилотом в средней по силе команде, но с прежней страстью к гонкам?
Не знаю, я не могу ответить на такой вопрос. Правда, не могу. Я уже был в середине пелотона, но тогда только начинал выступления в Ф1 – за Toro Rosso, какое-то время за Red Bull, но очень быстро мы начали выигрывать.
Первый год в Toro Rosso мы бились с соперниками где-то с 15-й по 17-ю позицию. Со мной выступал Тонио Льюцци, и наша форма оставляла желать лучшего. Но уже со следующего [2008-го] года дела пошли на лад. Сначала получалось сражаться за 12-е место, потом за десятое, а к концу чемпионата мы стабильно ехали в десятке.
Это говорит о прямой связи между результатами и целями…
Конечно. Если ты провел десять лет в пятерке лидеров и вдруг оказываешься 15-м, ощущения не самые лучшие. Но если получилось стать 15-м, хотя до этого за всю жизнь ты не поднимался выше 18-го места, то такой результат кажется самым замечательным в мире. Мне кажется, предыстория всегда играет роль. Тем, кто часто побеждал прежде, хочется делать это снова.
Посмотрите на Кими – сейчас у него нет возможности претендовать на победы. Если бы была – он бы с удовольствием делал это. Но в любом случае, гонки остаются для тебя страстью. Они способны сами по себе приносить удовлетворение и радость.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Местонахождение
|Альберт-Парк
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Роберто Кинкеро
«В какой-то момент деньги перестают быть целью». Большое интервью Феттеля
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