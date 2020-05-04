В июне в Формуле 1 начнут массово увольнять людей

Неизбежным последствием пандемии и сорванных Гран При станут массовые увольнения в командах Формулы 1. Об этом пишет Auto Motor und Sport. Немецкое издание предсказало волну сокращений в конце июня. Дело в том, что большинство контрактов с сотрудниками предусматривает необходимость уведомить работника о предстоящем увольнении хотя бы за полгода.

Именно в конце июня наступит момент, когда до начала 2021 года останется полгода. А в 2021 году бюджеты всех команд будут урезаны: участники чемпионата договорились установить лимит на расходы в $150 млн.

Чтобы выполнить это ограничение, командам предстоит избавиться от избыточного персонала. Согласно подсчетам Auto Motor und Sport, уволенных работников хватит еще на два коллектива Формулы 1.