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Формула 1 Новость

«В итоге всегда выигрывает Льюис». Росберг предсказал исход сезона

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Несмотря на преимущество Макса Ферстаппена в общем зачете, чемпион 2016 года не поверил в его итоговую победу

«В итоге всегда выигрывает Льюис». Росберг предсказал исход сезона

После успешных для Mercedes гонок в Сочи и Стамбуле поклонники Ф1 увидели знакомый сценарий гонки в американском Остине: несмотря на все усилия, Льюису Хэмилтону не удалось угнаться за Максом Ферстаппеном. Голландец из Red Bull выиграл в восьмой раз в сезоне и увеличил отрыв от принципиального соперника до 12 очков. 

Несмотря на это, бывший партнер Хэмилтона по Mercedes и чемпион мира 2016 года Нико Росберг предположил, что и в этом году борьба за титул завершится в пользу Льюиса. 

«Машины у них сейчас совершенно равны, – объяснил немец в эфире Sky Германия. – Сами гонщики тоже вровень по силам, при этом они выступают в своей собственной лиге. Никто не в состоянии угнаться за ними.

Последние гонки прошли в очень упорной борьбе, потому в следующих возможно все что угодно. Разумеется, я сужу об их форме, глядя снаружи. Но это соперничество на таком высоком уровне, какого никогда не было в Формуле 1. 

Чем все закончится? Не могу сказать, но склоняюсь к победе Льюиса. Из-за его опыта и из-за того, что обычно именно Льюис в конце концов становится победителем».

Нико напомнили, что в 2016-м ему удалось опередить Льюиса и стать сильнейшим.

«Сделать это невероятно сложно, – признался Росберг. – И я думаю, что ему по-прежнему по силам выиграть. Хотя Макс, конечно, сейчас невероятно силен». 

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Дополнительная информация: Кристиан Ниммерфолль

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