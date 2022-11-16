В Италии заговорили об увольнении Бинотто. Ferrari все опровергла

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О том, что поражение в сезоне-2022 приведет к увольнению Маттиа Бинотто с поста руководителя самой известной команды Ф1, во вторник написала Gazzetta dello Sport, эту же информацию по своим каналам смогли получить наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com.

Бинотто, который возглавил Скудерию в январе 2019 года, сменив Маурицио Арривабене, прежде работал в Маранелло техническим директором. Он сохранил свой пост после провального 2020-го, который стал худшим для Ferrari за четыре десятилетия, однако события нынешнего сезона явно не привели боссов концерна в восторг.

Команда начала чемпионат с блистательных успехов, но затем упустила преимущество, и сейчас даже второе место для нее оказалось под вопросом.

Именно поэтому публикации СМИ об увольнении Бинотто не стали неожиданностью. Жупналистам даже стало известно, что новым боссом Скудерии будто бы станет нынешний глава Alfa Romeo Фредерик Вассер.

Поздно вечером во вторник Ferrari сделала краткое официальное заявление, которое опубликовала в социальных сетях.

В нем говорится: «В свете спекуляций в определенных медиа по поводу руководителя Scuderia Ferrari Маттиа Бинотто и его позиции Ferrari сообщает, что эти слухи совершенно безосновательны».

Стоит отметить, что едва ли не самое интересное в этой истории – выбор кандидата на замену Бинотто. Француз Вассер – опытный гоночный менеджер. Он хорошо известен в Маранелло благодаря связям Ferrari и Alfa Romeo, а кроме того, в 2018-м именно в его команде дебютировал в Ф1 Шарль Леклер.

Будущее Вассера в Alfa Romao dspsdftn вопросы, так как уже в скором времени контроль над этой командой, которая вновь сменит имя на Sauber с 2024 года, получит концерн Audi.