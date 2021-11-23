В Италии заговорили о переносе Гран При из Монцы в Муджелло

Формула 1 приехала в Муджелло в 2020 году, когда пандемия вынудила организаторов чемпионата спешно перекраивать календарь. Однако в нынешнем сезоне – в отличие от Имолы, Стамбула и Портимана – этот этап не вернулся в календарь.

В 2021-м в Муджелло после годичного перерыва провели этап MotoGP, при этом здесь не готовы расстаться с мыслями Гран При Ф1. В этот уик-энд по ходу Мирового финала Ferrari руководитель гоночного комплекса Паоло Поли поделился планами на будущее.

«Намерены ли мы ждать 2025 года, когда истечет контракт с Монцей, чтобы вернуть Формулу 1 в Муджелло? Я надеюсь, что эта история завершится успешно даже раньше – сказал он. – Ведь в прошлом году решение о гонке было принято в последний момент, однако мы успешно справились».

Также Поли подтвердил, что его трасса продолжит принимать гонки мотоциклетного чемпионата мира.

«Жаль, что в этот раз у нас не было возможности открыть доступ публики на этап MotoGP, – сказал итальянец. – Ведь это была последняя гонка Валентино Росси в Муджелло. Но я уверен, что в следующем году уик-энд пройдет со зрителями, мы рассчитываем на большое их количество».

Прошедший этап не обошелся без трагедии: в квалификации Moto3 в смертельную аварию попал Джейсон Дюпаскье, оказавшийся после падения под колесами одного из соперников.

«По итогам расследования мы намерены предпринять шаги для всемерного снижения риска, – отметил глава трассы в Муджелло. – Одна из мер состоит в том, чтобы как можно быстрее сообщать гонщикам о происшествиях впереди. Они могут быть поглощены борьбой и не увидеть желтых флагов. Потому мы намерены установить большие светодиодные панели, которые сразу привлекут внимание».

Он добавил: «В будущем году этап MotoGP станет для нас главным соревнованием, но мы нацеливаемся принимать все больше статусных серий. В частности, сейчас мы рассматриваем вопрос о проведении этапа тех гонок, которые выберет для продолжения карьеры Валентино Росси. Но тут еще надо дождаться его решения».

Ранее Росси, попрощавшийся недавно с MotoGP, говорил, что всерьез рассматривает выступления в соревнованиях Гран Туризмо.