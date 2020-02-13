В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari
Итальянские общественники недовольны рекламой сигарет на борту Ferrari SF1000. Теперь активисты требуют изъять у команды гоночный автомобиль
Итальянское общество по защите прав потребителей выступило с критикой в адрес Ferrari. По мнению активистов, одного внешнего вида нового болида Формулы 1 SF1000 достаточно, чтобы его конфисковать.
Недовольство организации вызвали рекламные наклейки Mission Winnow на гоночном автомобиле для сезона-2020. Бренд Mission Winnow принадлежит табачной компании Philip Morris, которая много лет спонсирует Scuderia.
В Формуле 1 реклама табачной продукции запрещена с 2006 года, однако Philip Morris остается партнером Ferrari. Mission Winnow напрямую с табаком не связан, однако министерство здравоохранения Италии сочло его непрямой рекламой табачных изделий. Причина в том, что через ссылки на сайте этого бренда можно перейти на сайт Philip Morris.
В связи с таким постановлением в обществе по защите прав потребителей выступили против решения Ferrari все-таки сохранить спорные наклейки на автомобиле Формулы 1.
«Решение министерства здравоохранения дает нам юридические причины начать борьбу с Ferrari и отправить новую жалобу, в которой мы потребуем конфисковать SF1000, презентованную недавно», – цитирует главу общественников Карло Риенци итальянский портал Automoto.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari
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