В Италии потребовали конфисковать новую Ferrari

Итальянское общество по защите прав потребителей выступило с критикой в адрес Ferrari. По мнению активистов, одного внешнего вида нового болида Формулы 1 SF1000 достаточно, чтобы его конфисковать.

Недовольство организации вызвали рекламные наклейки Mission Winnow на гоночном автомобиле для сезона-2020. Бренд Mission Winnow принадлежит табачной компании Philip Morris, которая много лет спонсирует Scuderia.

В Формуле 1 реклама табачной продукции запрещена с 2006 года, однако Philip Morris остается партнером Ferrari. Mission Winnow напрямую с табаком не связан, однако министерство здравоохранения Италии сочло его непрямой рекламой табачных изделий. Причина в том, что через ссылки на сайте этого бренда можно перейти на сайт Philip Morris.

В связи с таким постановлением в обществе по защите прав потребителей выступили против решения Ferrari все-таки сохранить спорные наклейки на автомобиле Формулы 1.

«Решение министерства здравоохранения дает нам юридические причины начать борьбу с Ferrari и отправить новую жалобу, в которой мы потребуем конфисковать SF1000, презентованную недавно», – цитирует главу общественников Карло Риенци итальянский портал Automoto.