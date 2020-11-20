В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году

Календарь Формулы 1 на 2021 год был опубликован в начале ноября с одним знаком вопроса – на весну был предварительно запланирован дебютный визит чемпионата мира во Вьетнам, но в последний момент местные организаторы заявили, что в следующем году их гонка не состоится.

Однако дата 23-25 апреля осталась в календаре, и теперь развернулась борьба между желающими занять ее. Эта гонка находится на стыке азиатской и европейской частей сезона, потому потенциально претендовать на Гран При могут многие. В прессе уже появлялись слухи о возвращении Ф1 в Малайзию, а тем временем о своих претензиях заявили в Италии.

В 2020 году на территории страны прошли сразу три этапа – к традиционной Монце добавились Муджелло и Имола.

В четверг вечером президент Автоклуба Италии (ACI) Анжело Стикки Дамьяни заявил о намерении принять и следующем сезоне два Гран При, сохранив гонку на трассе Энцо и Дино Феррари.

«Мы бы хотели организовать в Италии две гонки в 2021 году, – цитирует его Sportface.it. – Кроме Гран При в Монце мы также пытаемся добавить в календарь Имолу. Мы рассчитываем на успех, хотя это и весьма непростая задача».

Трасса в Имоле принимала этапы Ф1 с 1980 по 2006 годы. Прошедший там этой осенью Гран При Эмилии-Романьи завершился дублем Mercedes и принес лучшее в сезоне четвертое место Даниилу Квяту.