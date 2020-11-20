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Формула 1 / Новость

В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году

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В Италии нацелились принять два Гран При в 2021 году
Автор:
, Ответственный редактор

Представители спортивных властей страны попробуют договориться о заполнении единственной вакансии в календаре

Календарь Формулы 1 на 2021 год был опубликован в начале ноября с одним знаком вопроса – на весну был предварительно запланирован дебютный визит чемпионата мира во Вьетнам, но в последний момент местные организаторы заявили, что в следующем году их гонка не состоится.

Однако дата 23-25 апреля осталась в календаре, и теперь развернулась борьба между желающими занять ее. Эта гонка находится на стыке азиатской и европейской частей сезона, потому потенциально претендовать на Гран При могут многие. В прессе уже появлялись слухи о возвращении Ф1 в Малайзию, а тем временем о своих претензиях заявили в Италии.

В 2020 году на территории страны прошли сразу три этапа – к традиционной Монце добавились Муджелло и Имола. 

В четверг вечером президент Автоклуба Италии (ACI) Анжело Стикки Дамьяни заявил о намерении принять и следующем сезоне два Гран При, сохранив гонку на трассе Энцо и Дино Феррари. 

«Мы бы хотели организовать в Италии две гонки в 2021 году, – цитирует его Sportface.it. – Кроме Гран При в Монце мы также пытаемся добавить в календарь Имолу. Мы рассчитываем на успех, хотя это и весьма непростая задача».

Трасса в Имоле принимала этапы Ф1 с 1980 по 2006 годы. Прошедший там этой осенью Гран При Эмилии-Романьи завершился дублем Mercedes и принес лучшее в сезоне четвертое место Даниилу Квяту.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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